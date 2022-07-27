В ЗСО Челябинской области предложили отменить транспортный налог для владельцев электротранспорта

В Законодательном Собрании Челябинской области разработан законопроект, который будет способствовать развитию в регионе электротранспорта.

В рамках региональной политики развития электротранспорта депутаты Законодательного Собрания Александр Лазарев, Павел Киселёв, Вадим Ромасенко и Павел Шиляев предложили внести изменение в закон Челябинской области «О транспортном налоге». Планируется освободить от уплаты транспортного налога физических лиц и организации – по транспортным средствам, оснащенным исключительно электрическими двигателями. Исключение составляют дорогостоящие легковые автомобили, за которые налог уплачивается с повышающим коэффициентом по Перечню Минпромторга России. Предусматривается, что данная льгота по транспортному налогу будет действовать по 31 декабря 2026 года.

«Законопроект разработан с целью создания условий для развития в Челябинской области электротранспорта, как более экологичного и комфортного вида автотранспорта, в том числе в условиях городской среды, – отметил председатель Законодательного Собрания Александр Лазарев. – Предлагаемая мера будет мотивировать водителей нашего региона перейти с традиционных автомобилей на электромобили. Это позволит значительно снизить уровень и шума, и выбросов вредных веществ в атмосферу, одним из основных источников которых является автотранспорт».

Согласно регистрационным базам данных сегодня на территории Челябинской области электромобилями владеют более 260 южноуральцев.

В настоящее время законопроект находится на заключении у губернатора Челябинской области.