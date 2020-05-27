Видеоконкурс для предпринимателей

Челябинская «ОПОРА РОССИИ» приглашает принять участие в конкурсе на лучшую предпринимательскую видеоисторию. К участию в конкурсе приглашаются ВСЕ предприниматели (не только члены ОПОРЫ)

В конкурсе три номинации:

● лучшая личная история;

● лучший бизнес-проект;

● лучший мотивирующий ролик.

Конкурс стартует 23 мая и продлится до 31 мая. В первых числах июня – награждение победителей .

Для участия в Конкурсе с 23 по 31 мая необходимо выложить в социальных сетях видеоистории и поделиться своим бизнес-проектом, личной историей или своей мотивацией .

Вы можете рассказать о том

● как вы встретили кризис, как справляетесь с ситуацией и помогаете другим,

● какие новые методы работы находите, какие проекты разрабатываете,

● какая ваша деятельность необходима для общества, какова ваша миссия,

● какие качества видите главными в людях, кого бы хотели видеть в своей команде и кого видите своим примером,

● в чем видите свою основную задачу в бизнесе в предстоящей перспективе,

● сколько людей с вами работает, скольким людям вы обеспечили занятость и доход за весь период своей деятельности,

● какое количество специалистов вы подготовили за время своей работы,

● сколько в вашей работе задействовано партнеров, клиентов, поставщиков,

● какие товары и услуги вы производите, сколько семей получают пользу от вашей деятельности,

● какому количеству людей вы помогаете в том, чтобы их жизнь была лучше,

● что вам необходимо для развития, в чем видите свои зоны роста

или о чем-то другом, что считаете важным в своей предпринимательской работе .

Давайте поддержим друг друга и малый бизнес России!

Победители награждаются дипломами конкурса, денежными призами и подарками. Обязательные условия участия в конкурсе в аккаунте Инстаграм @opora_russia74

Пресс-служба ЧОО “Опора России”