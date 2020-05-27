Видеоконкурс для предпринимателей
Челябинская «ОПОРА РОССИИ» приглашает принять участие в конкурсе на лучшую предпринимательскую видеоисторию. К участию в конкурсе приглашаются ВСЕ предприниматели (не только члены ОПОРЫ)
В конкурсе три номинации:
● лучшая личная история;
● лучший бизнес-проект;
● лучший мотивирующий ролик.
Конкурс стартует 23 мая и продлится до 31 мая. В первых числах июня – награждение победителей .
Для участия в Конкурсе с 23 по 31 мая необходимо выложить в социальных сетях видеоистории и поделиться своим бизнес-проектом, личной историей или своей мотивацией .
Вы можете рассказать о том
● как вы встретили кризис, как справляетесь с ситуацией и помогаете другим,
● какие новые методы работы находите, какие проекты разрабатываете,
● какая ваша деятельность необходима для общества, какова ваша миссия,
● какие качества видите главными в людях, кого бы хотели видеть в своей команде и кого видите своим примером,
● в чем видите свою основную задачу в бизнесе в предстоящей перспективе,
● сколько людей с вами работает, скольким людям вы обеспечили занятость и доход за весь период своей деятельности,
● какое количество специалистов вы подготовили за время своей работы,
● сколько в вашей работе задействовано партнеров, клиентов, поставщиков,
● какие товары и услуги вы производите, сколько семей получают пользу от вашей деятельности,
● какому количеству людей вы помогаете в том, чтобы их жизнь была лучше,
● что вам необходимо для развития, в чем видите свои зоны роста
или о чем-то другом, что считаете важным в своей предпринимательской работе .
Давайте поддержим друг друга и малый бизнес России!
Победители награждаются дипломами конкурса, денежными призами и подарками. Обязательные условия участия в конкурсе в аккаунте Инстаграм @opora_russia74
Пресс-служба ЧОО “Опора России”
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