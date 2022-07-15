Виктор Рашников показал Валентине Матвиенко и Владимиру Якушеву знаковые объекты ММК

На Магнитогорском металлургическом комбинате (Челябинская область) ведется активное строительство комплекса коксовой батареи №12 - одного из ключевых элементов инвестиционной стратегии компании.

Сегодня, 15 июля, строительную площадку комплекса в сопровождении председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова посетили председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Они ознакомились с ходом реализации проекта, имеющего большое экономическое значение для компании и экологическое - для всего Магнитогорска.

Производительность новой коксовой батареи составит два с половиной миллиона тонн сухого кокса в год. Генеральным подрядчиком строительства выступает компания Sinosteel Equipment & Engineering Co., Ltd. (КНР), а стоимость реализации проекта – около 75 миллиардов рублей. Строительство комплекса запланировано в два этапа. На первом – сооружение двух блоков коксовой батареи с угольной башней и двумя установками сухого тушения кокса. Также на первом этапе будут построены блок углеподготовки, объекты коксосортировки, установка десульфурации и денитрации, склад жидкого аммиака, воздухокомпрессорная и противопожарная насосная станции, объекты инженерного обеспечения. На втором этапе будут возведены еще два блока коксовой батареи с угольной башней и технологическими установками.

Поочередный запуск комплекса коксовой батареи №12 запланирован на 2023 год, после чего из эксплуатации поэтапно будут выведены две устаревших батареи, а с реконструкцией коксовых батарей №7-8 будут выведены еще три устаревших батареи.

Модернизация производства обеспечит сокращение валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 11,35 тысячи тонн в год и безотходное производство за счет внедрения установки сухого тушения кокса. Технология сухого тушения даст возможность утилизировать тепло кокса, а также получать пар для технологических нужд и выработки электроэнергии, создав дополнительную мощность по электроэнергии на уровне 40 МВт (два турбогенератора мощностью 20 МВт каждый после котлов установки сухого тушения кокса).

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», данный способ электрогенерации является бестопливным: в его основе – использование тепла горячего кокса для преобразования воды в пар, который затем поступает в паровые турбогенераторы.

Особую роль новая коксовая батарея имеет с точки зрения снижения углеродного следа всего комбината. Сокращение выбросов СО2 составит 2,2 миллиона тонн в год, а углеродный след по ПАО «ММК» уменьшится на восемь с половиной процентов. Это дополнительно приблизит ММК к достижению целей в области декарбонизации производства.

Сегодня работы на площадке комплекса вступили в активную фазу строительства, идут регулярные поставки контрактного оборудования, а в строительных работах принимают участие полторы тысячи человек, около 900 из которых – граждане КНР.

Вместе с Виктором Рашниковым Валентина Матвиенко и Алексей Текслер также познакомились с ходом строительства новой биохимической установки, которая будет очищать сточные воды коксохимического производства с учетом новой 12-й и уже существующих коксовых батарей. Производительность установки – 300 кубометров сточной воды в час. Реализация проекта приведет к улучшению условий труда, снизит негативное влияние на экологию города и обеспечит нормативные показатели качества воздуха.

Строительство биохимической установки и коксовой батареи №12, а также модернизация цеха улавливания и переработки химических продуктов являются элементами комплексной реконструкции коксохимического производства ПАО «ММК», главная цель которой - кардинальное снижение техногенной нагрузки на окружающую среду и выполнение экологических задач в рамках федерального проекта «Чистый воздух».