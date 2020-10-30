Вклады – разумный способ распорядиться свободными средствами

Для многих людей наличие на руках крупной денежной суммы еще не является поводом для транжирства. Напротив, некоторые граждане стремятся приумножить имеющуюся сумму, чтобы в будущем распорядиться ею предельно рационально. И здесь прекрасным решением становится обращение к услугам тех банков, что предлагают вклады на разнообразных условиях. Здесь появляется возможность в установленные сроки увеличить свое благосостояние, не прилагая к этому абсолютно никаких усилий. Всего-то и требуется, что оформить наиболее подходящий по всем параметрам продукт. Сделать это можно даже без посещения финансовой организации, лишь заглянув на ее официальный сайт, где есть все необходимое для проведения предварительных расчетов, составления заявок.

Стоит отметить, что в этом сегменте сегодня приготовлено огромное разнообразие решений, буквально под любые запросы. Наглядно этот момент демонстрирует банк ВТБ, где представлены вклады с самыми разноплановыми условиями. Можно ориентироваться как на возможности по быстрому увеличению благосостояния, так и на открытость продукта для управления, например, относительно доступности многократного снятия денег, пополнения счета в любой удобный для себя момент.

Все вклады банка серьезно различаются рядом базовых параметров. Прежде всего, речь идет о процентных ставках по начислению, которые находятся в диапазоне 4,96-5,5%. Суммы вкладов могут быть любыми, либо ограниченными какими-то минимальными уровнями. Во втором случае можно воспользоваться предложениями банка при наличии на руках не менее 30 тыс. рублей, что является приемлемой суммой для многих потребителей. Серьезный разброс параметров наблюдается и по такому направлению, как сроки пребывания средств в распоряжении финансовой организации. И здесь минимальный период составляет всего 91 день, тогда как максимальный – 730 дней. При этом есть и предложения, для которых сроки не ограничены никакими рамками. Преимущественно вклады банка не предусматривают промежуточных пополнений и снятий наличных, за исключением лишь накопительного счета Копилка, для которого такие возможности вполне реальны.

Подобрать оптимальный продукт можно самостоятельно, внимательно изучая условия актуальных предложений. Но также можно воспользоваться автоматической системой на сайте компании, которая выделяет из общего списка самые подходящие позиции в ориентире на запросы клиента.