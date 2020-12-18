ВТБ достиг на Южном Урале рекордных выдач ипотеки за год

За 11 месяцев 2020 года жители Челябинской и Курганской областей оформили в ВТБ 7,8 тысяч жилищных кредитов на 12,1 миллиарда рублей. Это на 24% превышает показатель за январь-ноябрь прошлого года и на 10% — продажи за весь 2019 год, который ранее был рекордным по выдачам ипотеки.

В четвертом квартале спрос на ипотеку в регионах достиг пиковых значений для 2020 года: объем сделок ВТБ на Южном Урале в октябре и ноябре насчитывает 1,3 миллиарда рублей в месяц, количество – более 800 в месяц. Средний размер кредита составляет один миллион 550 тысяч рублей, что на 50 тысяч больше, чем год назад. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае.

Важным драйвером в 2020 году стала льготная госпрограмма для приобретения жилья в новостройках. В ее рамках челябинцы и курганцы получили в ВТБ более 900 кредитов на 1,7 миллиарда рублей.

Кроме того, востребовано не только оформление новых жилищных кредитов, но и рефинансирование действующей ипотеки под более низкую ставку — на него приходится около трети сделок.

«Мы считаем жилищное кредитование одним из ключевых направлений работы, и стремимся к тому, чтобы ипотека была максимально доступной. В 2020 году этому способствуют выгодные ставки, льготные госпрограммы, развитие сервисов. Как результат – уже сейчас новое жилье вместе с ВТБ приобрели больше челябинцев и курганцев, чем за весь предыдущий году», - отметил управляющий ВТБ в Челябинской и Курганской областях, отметил Эдуард Громов.

Оформить кредит в ВТБ на жилье в новостройке по льготной госпрограмме можно под 6,1% годовых, а для семей, где после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок — под 5% годовых. Ипотека на вторичное жилье, а также рефинансирование действующих кредитов доступны по ставке от 7,4% годовых.