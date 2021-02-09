ВТБ: господдержка увеличила спрос на автокредиты в Челябинске на 20%

За январь 2021 года ВТБ выдал в Челябинске более 250 автокредитов на сумму 200 миллионов рублей. Это на 20% по количеству и на 58% по объему выше результатов января 2020 года. Важную роль в восстановлении спроса после пандемии играет программа господдержки, в рамках которой в Челябинске прошла каждая третья сделка.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ВТБ (ПАО), в целом по стране ВТБ за первый месяц года выдал 7,3 тысячи автокредитов на сумму более семи миллиардов рублей. Это на 30% по количеству и на 60% по объему выше результатов января 2020 года. Важную роль в восстановлении спроса после пандемии играет программа господдержки, доля которой в общих продажах января превысила 40%.

«Решение о продлении условий госпрограммы по автокредитованию на 2021 год стало серьезным фактором, повлиявшим на резкий рост продаж в начале этого года. Клиентов привлекает 10%-й дисконт от стоимости нового автомобиля (в регионах ДФО скидка увеличивается до 25%), расширенные лимиты по цене транспортного средства, а также дополнительные льготы для социальных категорий граждан. Только в январе ВТБ выдал по ней 3 тысячи кредитов на 2 млрд рублей, что в 4,5 раза больше, чем в январе 2020 года. С учетом потенциального роста цен на автомобили в 2021 году продление госпрограммы является своевременным и разумным решением, способным поддержать продажи новых транспортных средств для населения», – отметил Владимир Высоцкий, начальник управления организации продаж автокредитов – вице-президент ВТБ.

В общем объеме выдач наибольшую динамику по сравнению с прошлым январем показали кредиты на новые автомобилей – их доля составила более 85%, за год увеличившись в полтора раза по числу сделок и в 1,8 раза по объему. При этом существенно – в шесть раз – выросла доля сделок без передачи авто в залог банку, что связано с запуском ВТБ в начале 2020 года специальной программы беззалогового автокредитования и последующим улучшением условий по ней.

Общий размер среднего чека по автокредиту в январе 2021 года вырос в сравнении с прошлым январем на четверть и превысил 970 тыс. рублей. При этом в Челябинске он составил 793 тыс. рублей, изменившись по сравнению с январем 2020 года на 34%. Самыми популярными марками у клиентов являются LADA, Hyundai и KIA. Городами-лидерами по объемам выданных автокредитов в январе стали Москва (2,2 миллиарда рублей), Санкт-Петербург (697 миллионов), Краснодар (345 миллионов), Казань (264 миллионов), Уфа (218 миллионов).

ВТБ входит в число лидеров в сегменте автокредитования. По итогам 2020 года банк выдал более 90 тысяч кредитов более чем на 80 миллиардов рублей. Портфель автокредитов ВТБ на начало 2021 года превысил 115 миллиардов рублей.