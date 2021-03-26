ВТБ Лизинг предлагает машины УРАЛ с выгодой до 8%

ВТБ Лизинг (входит в группу ВТБ) в рамках партнерских отношений с автомобильным заводом «УРАЛ» предлагает клиентам машины и специальную технику со скидкой до 8% от рекомендованной розничной цены. Предложение ограничено и действует до конца июня 2021 года.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ВТБ (ПАО), приобретая в ВТБ Лизинг седельный тягач УРАЛ 44202 с рекомендованной розничной ценой от четырех миллионов 168 тысяч рублей, предприниматели получат скидку до 333 тысяч рублей. При сроке лизинга на три года лизинговый платеж составит 110 тысяч рублей с НДС в месяц. При этом дополнительно можно сэкономить на налогах до одного миллиона 594 тысяч рублей.* Также при действующих льготных программах Минпромторга РФ машины доступны со скидкой на аванс в размере 10-15% в зависимости от региона.

Седельный тягач УРАЛ 44202 характеризуется повышенной проходимостью с колесной формулой 6х6. Эта машина предназначена для транспортировки грузов по дорогам и бездорожью в составе автопоезда – с полуприцепом. Техника обладает высокой грузоподъёмностью, неприхотлива в эксплуатации и обслуживании. Продуктовый портфель завода «УралАЗ» включает в себя большегрузные машины грузовики с колесной формулой «4×4», «6×6» и «8×8», а также спецтехнику на их базе.

Специальная программа ВТБ Лизинг распространяется на бортовые грузовики, седельные тягачи, вахтовые автобусы, самосвалы и другую специальную технику на шасси УРАЛ (кроме газомоторной техники).

«УРАЛ является одной из лучших марок по производству полноприводных большегрузных машин в России. Мы рады предложить нашим клиентам для приобретения в лизинг машины и технику этой марки на специальных условиях, разработанных совместно с «УралАЗ», и уверены, что акция будет особенно актуальна среди компаний, занимающихся грузоперевозками», – прокомментировал Вячеслав Михайлов, начальник управления развития бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг.

*Расчет приведен на седельный тягач УРАЛ 44202 с рекомендованной розничной ценой от 4 168 000 рублей. Аванс – 20%, срок лизинга три года, ежемесячные платежи – 110 629 000 рублей. Выкупная стоимость – 1000 рублей.