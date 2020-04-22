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ВТБ одобрил 167 заявок МСП на реструктуризацию кредитов с субсидированной ставкой

Экономика
Сегодня, 16:09

ВТБ одобрил первые 167 заявок на сумму более 6 млрд рублей компаниям малого и среднего предпринимательства в рамках госпрограммы субсидирования процентной ставки и предоставления кредитных каникул на полгода. Среди клиентов, получивших возможность льготной реструктуризации – сеть кинотеатров «Парадиз», аквапарк «Мореон», сеть магазинов одежды БИНКО и санаторий «Русь».

Программа действует в соответствии с постановлением Правительства РФ №410. Она предназначена для поддержки компаний, включенных в единый государственный реестр МСП из наиболее пострадавших отраслей в результате COVID-19. Их перечень утвержден Правительством РФ.

Предприятиям, заключившим с банком до 1 апреля 2020 года кредитный договор на любые цели, предоставляется отсрочка уплаты кредита на 6 месяцев с делением процентных платежей на три равные части: по одной трети процентной ставки оплатят государство и банк, одна треть будет уплачиваться заемщиком. Льготная ставка устанавливается на 6 месяцев 2020 года. Общий срок погашения кредита также может быть продлен на полгода.

«В условиях непростой экономической ситуации государственная программа со снижением для клиента на 2/3 процентных платежей по действующему договору является дополнительной мерой поддержки, на которую могут рассчитывать предприниматели. Ранее мы начали предоставлять клиентам льготные кредиты на выплату заработной платы сотрудникам, а также применять собственные инструменты поддержки заемщиков. Уверен, что в совокупности эти меры позволят предпринимателям снизить финансовую нагрузку и продолжить эффективное развитие своего бизнеса», - отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников.

В рамках реструктуризации кредитов для бизнеса ВТБ также не применяет пени и штрафы за неисполнения ими других обязательств по кредитным сделкам  (поддержание оборотов по счетам, предоставление документов, выполнение финансовых показателей и т. д.).

 

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