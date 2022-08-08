ВТБ открыл офис нового формата в Миассе

В Миассе (Челябинская область) начал работу офис нового формата банка ВТБ. Благодаря «умным технологиям» его эффективность на 40% выше по сравнению с обычными точками банка.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ВТБ (ПАО), офис создан в обновленном дизайне и организован таким образом, чтобы обеспечить персональное внимание к клиенту и наиболее комфортный опыт на всех стадиях обслуживания. В помещении нет стоек и постоянно закрепленных мест для сотрудников. Посетителей приглашают в одну из локаций отделения, где их встречает работник банка с ноутбуком. Клиент получает индивидуальную консультацию и экспертную поддержку сотрудника банка, в том числе по использованию современных цифровых сервисов. Инновационный формат обслуживания позволит сократить время ожидания клиента на треть.

Операционный офис «Миасский» с сегодняшнего дня принимает клиентов по адресу ул. Автозаводцев, 20. В обновленном отделении можно воспользоваться всеми основными продуктами линейки ВТБ для частных клиентов: получить ипотеку или кредит наличными, открыть вклад или накопительный счет, оформить кредитную или дебетовую карту. В отделении работают пять банкоматов: три устройства доступны в круглосуточном режиме в зоне самообслуживания, еще два расположены в клиентском зале и функционируют в режиме работы офиса. Во всех банкоматах возможен взнос наличных и проведение операций без использования карты – с помощью QR-кода. Офис оборудован двумя переговорными комнатами. В офисе выделено пространство для обслуживания состоятельных клиентов.

Предприниматели в офисе нового формата могут получить кредит, открыть расчетный счет, разместить средства на депозите и провести расчетные операции, а также заключить договор на обслуживание в рамках зарплатного проекта.

«Более 18 тысяч жителей Миасса являются клиентами ВТБ, в том числе более 10 тысяч человек получают заработную плату на карту банка. Наша задача – обеспечить им комфортные и современные условия для получения финансовых услуг и сервисов, – отметил управляющий ВТБ в Челябинской области Эдуард Громов. – При этом функционал современного банковского отделения трансформируется, сегодня наш офис – не просто место проведения операций. Сеть несет и важную образовательную функцию, здесь мы знакомим клиентов с новыми возможностями современных цифровых сервисов. Тем самым формируется единое бесшовное пространство офлайн-каналов и “цифры”».

С физическими лицами «Миасский» работает по будням с 9 до 19 часов, а также по субботам с 10 до 17 часов. Корпоративных клиентов в новом отделении принимают с понедельника по четверг с 9 до 18 часов, по пятницам – до 17 часов.

Напомним, ранее ВТБ открыл офисы нового формата в Челябинске и Златоусте. Всего на Южном Урале сегодня работает четыре обновленных подразделения банка.