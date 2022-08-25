ВТБ открыл прием заявок на API-хакатон с призовым фондом в 1,8 миллиона рублей

ВТБ начинает прием заявок на API-хакатон, который банк проводит второй год подряд. Его участники получат возможность предложить идею и создать свой инновационный продукт на основе API в двух параллельных треках. В этом году хакатон проводится при поддержке Финтех Хаба Банка России.

Как сообщает пресс-служба ВТБ (ПАО), к участию приглашаются разработчики, графические и UX/UI-дизайнеры, аналитики, продакт-менеджеры, QA- и DevOps-специалисты. В рамках хакатона они смогут создать продукты на основе API или разработать инструмент обеспечения безопасности API. Пройти путь от презентации идеи до работающего прототипа командам помогут эксперты Платформы API ВТБ.

Финалисты разделят призовой фонд в размере 1,8 миллиона рублей, получат фирменный мерч и возможность выиграть обучение в образовательных программах Финтех Хаба Банка России.

«Первый хакатон показал, что внешние команды — ценный источник новых идей применения API и развития наших сервисов, несколько идей были почти сразу реализованы на платформе. В этом году мы вновь ждем талантливых разработчиков и аналитиков: гарантируем абсолютную свободу творчества (в рамках спецификаций) и поддержку команды ВТБ на всех этапах и, конечно, возможность выиграть денежный приз», — рассказал Игорь Бессчастный, лидер Платформы API ВТБ.

Подать заявку на участие можно до 25 сентября на официальном сайте API-хакатона.

СПРАВКА

Платформа API ВТБ была запущена в марте 2021 и сегодня здесь опубликовано более 500 готовых к подключению API. Она позволяет упростить и полностью автоматизировать подключение к сервисам ВТБ внешних партнеров из различных отраслей, в том числе страхования и ритейла. Кроме того, API-платформа повышает эффективность взаимодействия внутренних систем банка между собой, обеспечивает надежность и увеличение производительности, позволяет ускорить ввод новых продуктов и сервисов внутри банка.

Платформа была признана лучшей в России по версии международной премии Global Banking & Finance Awards и отмечена жюри международной премии PayTech Awards в категории Best Open Banking Solution

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