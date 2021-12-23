ВТБ: перед Новым годом челябинцы на 40% увеличили траты в кафе и ресторанах

За первые три недели декабря жители Челябинска потратили в кафе, ресторанах и барах 73 миллиона рублей. Это на 38% больше, за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствует статистика транзакций по картам клиентов ВТБ.

Как сообщает пресс-служба ВТБ (ПАО), по сравнению с прошлым декабрем увеличилась не только выручка заведений, но и частота их посещений южноуральцами. Это доказывает рост числа транзакций в общепите на 22% – более 175 тысяч чеков.

Траты челябинцев в ресторанах и кафе по сравнению с прошлым декабрем увеличились на 17% – до 23 миллионов рублей. Количество транзакций превысило 28 тысяч, а средний счет составил около 850 рублей.

Максимальную динамику по объему трат год к году демонстрируют точки фастфуда. За три недели декабря челябинские клиенты ВТБ потратили там в 1,5 раза больше, чем годом ранее – свыше 48 млн рублей. Число транзакций также выросло в 1,5 раза, до 146 тысяч. Средний чек там составляет порядка 350 рублей.

В барах и клубах расходы челябинцев за год практически не изменились, но в сравнении с ноябрем 2021 года выросли на 14%. Средний чек одного посещения – 800 рублей.

В ТОП-5 городов-лидеров по обороту карт ВТБ в ресторанной индустрии в декабре вошли Москва (3,2 миллиарда рублей), Санкт-Петербург (622 миллиона), Новосибирск (163 миллиона), Екатеринбург (140 миллионов) и Казань (109 миллионов). Максимальный прирост выручки год к году показали Воронеж (+68%), Москва (+58%) и Ставрополь (+56%).

«Традиционно в декабре кафе и рестораны наращивают выручку: есть возможность провести встречи с коллегами по итогам года, посидеть с друзьями перед праздниками. Свою роль вносит и сезон корпоративов, которые в прошлом году были существенно ограничены. Сейчас мы видим, что выручка индустрии в ноябре-декабре в целом сопоставима, а ведь впереди еще последняя неделя года, которая традиционно считается одной из самых «горячих» с точки зрения спроса. Уже сейчас по сравнению с прошлым годом обороты по картам клиентов ВТБ в кафе и ресторанах увеличились почти в 1,5 раза. Заведения адаптировались к пандемии, внедрив собственные сервисы доставки и предложив гостям новые форматы обслуживания и проведения мероприятий», - комментирует Сергей Дырин, главный аналитик розничного рынка ВТБ.