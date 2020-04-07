ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

ВТБ принял более 700 заявок на кредитные каникулы в рамках нового закона

Экономика
Сегодня, 13:26

ВТБ начал принимать обращения клиентов о предоставлении льготного периода выплат по кредитам в рамках федерального закона N106. На сегодняшний день в банк поступило более 700 заявок от заемщиков, из которых 340 касаются ипотечных кредитов, 230 – кредитов наличными, 70 – автокредитов и более 60 – кредитных карт.

Подать заявку на отсрочку платежей могут заемщики, доход которых снизился на 30% и более по сравнению со среднемесячным от 2019 г. Все заявки на получение отсрочки по выплате кредитов и подтверждающие документы клиенты могут подать дистанционно через контакт-центр банка и чат-бот в ВТБ-Онлайн. Банк исключает визиты в отделения по данному вопросу. Подтверждающие документы могут быть направлены заемщиком в течение 90 дней после подачи заявления.

Максимальный размер кредита, по которому физлица могут обратиться с требованиями об изменении условий договора, определен постановлением правительства и составляет 250 тысяч рублей – по потребительским кредитам, 600 тысяч – по автокредитам, 1,5 млн рублей – по ипотеке. Продолжительность предоставляемого льготного периода не превышает 6 месяцев, при этом у заемщика не должно быть уже оформленных ипотечных каникул. По окончании отсрочки клиентам необходимо будет вернуться к регулярным выплатам.

ВТБ считает заботу о клиентах своей основной задачей и в текущих условиях готов реагировать на все обращения клиентов максимально быстро и эффективно.

Отправить новость
Коронавирус
Экономика
Сегодня, 14:14
Виктор Мамин: Южноуральские предприятия с огромной энергией спасают свой бизнес
Общество
Сегодня, 14:10
За сутки в России подтверждено 1154 новых случая коронавируса, в УрФО - 52
Федерация
Сегодня, 13:41
Facebook проследит за прогулками во время пандемии
Общество
Сегодня, 13:29
Улыбнитесь
В Сети аккумулировали противоречивые запреты на период карантина, который не объявлен, но который есть
Вчера, 13:47
ВТБ упростил прием заявок на кредитные каникулы
Вчера, 12:36
В Челябинской области освободят от уплаты транспортного налога предприятия и ИП, перевозящие пассажиров
04.04.20 13:11
Клиенты ВТБ смогут получить бесплатную онлайн-консультацию по коронавирусу
03.04.20 23:51
В Челябинской области вводятся отсрочки по уплате налогов для малого и среднего бизнеса
03.04.20 12:02
ВТБ расширяет онлайн-консультацию клиентов
02.04.20 17:59
ВТБ Лизинг фиксирует рост числа онлайн-заявок на 40%
02.04.20 16:31
Рейтинг ММК изменен на «стабильный»
02.04.20 15:37
Время строить новый мир: Школа Бизнеса «Синергия» проведет антикризисный онлайн-форум
02.04.20 15:20
Челябинцы перестали платить за коммуналку
02.04.20 12:56
В Челябинской области не планируют ограничивать продажу алкоголя на период карантина
Общество
Сегодня, 13:22
Сегодня православные отмечают Благовещение, или день семейной любви
Общество
Сегодня, 12:36
Медики Челябинской области получат доплату за работу с пациентами с коронавирусом и с подозрением на эту инфекцию
Новости
Сегодня, 14:10
Общество
За сутки в России подтверждено 1154 новых случая коронавируса, в УрФО - 52
Сегодня, 13:41
Федерация
Facebook проследит за прогулками во время пандемии
Сегодня, 13:24
Федерация
В российских аптеках появится китайский препарат против COVID-19
Сегодня, 12:18
Общество
В Челябинске специально для нарушителей режима созданы передвижные пункты полиции
Сегодня, 12:00
Происшествия
Школьницу из Чебаркульского района представят к награде за спасение детей
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Вчера, 15:43
Экономика
РСХБ подписал соглашение с Минсельхозом по выдаче сельских кредитов
Вчера, 13:47
Экономика
ВТБ упростил прием заявок на кредитные каникулы
04.04.20 13:11
Экономика
Клиенты ВТБ смогут получить бесплатную онлайн-консультацию по коронавирусу
03.04.20 12:02
Экономика
ВТБ расширяет онлайн-консультацию клиентов
02.04.20 17:59
Экономика
ВТБ Лизинг фиксирует рост числа онлайн-заявок на 40%
Теги
ВТБ
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика