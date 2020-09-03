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ВТБ развивает электронные каналы коммуникаций с акционерами

Экономика
Сегодня, 18:33
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Банк ВТБ в преддверии годового Общего собрания акционеров, которое в этом году проводится в форме заочного голосования, обновил действующие и представил новые электронные сервисы и каналы коммуникаций.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае, с 25 августа запущен специальный сайт, посвящённый годовому Общему собранию акционеров. Страница содержит как все обязательные к раскрытию материалы собрания, так и большое количество дополнительной информации: обращения менеджмента, видеоролики, презентации, квиз, интерактивную версию годового отчета и калькулятор дивидендов. Также на сайте публикуется ежедневная статистика голосования акционеров по вопросам повестки дня собрания. Сайт годового Общего собрания акционеров ВТБ доступен по ссылке.

Первого сентября стала доступна для скачивания обновленная версия мобильного приложения «Акционер ВТБ». Новые функции приложения разработаны на основе отзывов акционеров, полученных в ходе опросов, проведенных в мае и августе этого года. В приложении появились дополнительные аналитические материалы, финансовая отчётность, интерактивный график котировок акций ВТБ, а также отдельный раздел «Обучение», где собраны материалы и ссылки на ресурсы для начинающих инвесторов. Новый релиз приложения можно загрузить в AppStore и Google Play Market.

Также ВТБ разработал обновлённую интерактивную версию «Путеводителя акционера». Новый ресурс позволил собрать всю важную для держателей акций банка информацию в одном месте. В дальнейшем ВТБ планирует также выпустить печатную версию «Путеводителя акционера» для распространения в центрах по работе с акционерами и на мероприятиях для частных инвесторов. 

«ВТБ продолжает последовательную работу по развитию взаимодействия со своими акционерами, предлагая им новые формы и инструменты коммуникаций. В этом году, в отсутствие возможности проведения годового собрания в традиционном очном формате, мы сделали упор на электронные сервисы и видим, что они пользуются большой популярностью, – отметил Владимир Хоткин, руководитель службы по работе с акционерами ВТБ. – Надеемся, что представленные решения позволят акционерам ещё более комфортно реализовать своё право на участие в годовом собрании».

Акционеры ВТБ могут принять участие в электронном голосовании по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров с 1 по 24 сентября 2020 года, воспользовавшись мобильным приложением «Акционер ВТБ» или личным кабинетом на сайте АО ВТБ Регистратор.      

 

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