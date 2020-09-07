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ВТБ снижает ставки по кредитованию Honda до 0,1%

Экономика
Сегодня, 16:07
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ВТБ снижает ставки, а также отменяет все страховые и сервисные надбавки по программе кредитования Honda Direct. Теперь ставка зависит только от размера первого взноса и срока автокредита. В самой популярной комбинации с первоначальным взносом выше 50% и кредитом на один год ставка составит 0,1%. Кредит с остаточным платежом клиенты смогут оформить под 7% или 9%.

Заемщики с первоначальным взносом более 20% от стоимости автомобиля Honda смогут приобрести его в кредит на год по ставке 6,5% или 7,7% при сроке от года до пяти лет. У клиентов с суммой накоплений более 50% от стоимости авто, желающих взять кредит на срок от 2 до 5 лет, ставка составит 7%.

Выбирая программу с остаточным платежом, заемщики существенно экономят на ежемесячных выплатах. В рамках нее они, как правило, вносят первоначальный взнос более 40% от стоимости авто и оформляют кредит на срок от года до трех лет, остаточный платеж вносится единовременно в конце срока. В этом случае ставка для них будет фиксированной – 7%. При меньшем взносе она увеличится до 9%.

«ВТБ является эксклюзивным партнером Honda в России и развивает специальную программу, по которой ставка субсидируется автопроизводителем. Мы хотим сделать получение автокредита еще более легким, поэтому убираем зависимость от дополнительных услуг. Чтобы получить низкую ставку, теперь не надо их приобретать, клиент выбирает услуги только по своему желанию. При классической модели кредитования с наиболее популярной комбинацией срока и первоначального взноса заемщики получат по кредиту самую низкую ставку 0,1% без каких-либо дополнительных условий», – прокомментировал начальник управления организации продаж автокредитов – вице-президент ВТБ Владимир Высоцкий.

В рамках предложения Honda Direct клиенты могут дополнительно оформить любые страховые или сервисные услуги. Программа также предполагает возможность покупки не только автомобилей, но и мотоциклов одной из моделей Honda – GL1800 (Gold Wing), CB300R и CRF250Rally. Кредит можно оформить на сумму от 500 тысяч до трех миллионов рублей. Первоначальный взнос по программе составляет от 20%, срок кредитования – от года до пяти лет. Время принятия банком решения по кредиту – от 30 минут.

По классической программе Honda Direct самый популярный срок кредитования – один год с первым взносом более 50%. Поэтому ставка в рамках программы составит всего 0,1%.

 

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