19.06.2022
ВТБ: снижение ставки по ипотеке до 7% может удвоить спрос на госпрограмму
19.06.2022
На птицефабрике под Челябинском случился большой пожар
18.06.2022
От областной больницы до «Изумруда»: челябинцам напомнили о работе рекреационного маршрута
18.06.2022
На пяти пригородных маршрутах Челябинской агломерации заработает пересадочный билет
18.06.2022
Центральный район Челябинска расцвел и заблагоухал
18.06.2022
В Челябинске с целью ее последующего развития исследуют улицу Пушкина
ВТБ: снижение ставки по ипотеке до 7% может удвоить спрос на госпрограмму
17.06.2022
На ПМЭФ подписано соглашение о сотрудничестве ВТБ и Курганской области
17.06.2022
ВТБ запустил трансграничные переводы в национальных валютах
17.06.2022
ВТБ: россияне направят до 200 миллиардов рублей депозитных средств на новую ипотеку
15.06.2022
Глава ВТБ Андрей Костин предложил создать платформу для поддержки российской промышленности
Полиция выдала предостережения защитникам челябинского леса на Тополинке: опасения вызвал пикник с детьми
17.06.2022
АФИША Бажовского фестиваля народного творчества на 17-19 июня
17.06.2022
На ЧТПЗ будут производить троллейбусы
16.06.2022
Алексей Текслер планирует выступить на трех панельных сессиях ПЭМФ и подписать ряд соглашений
15.06.2022
Маленьким деревням Челябинской области, возможно, придётся подождать связь и интернет
15.06.2022