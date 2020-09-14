ВТБ снизил ставки по рефинансированию автокредитов
ВТБ изменил условия рефинансирования автокредитов. Теперь по самой популярной программе без замены залога и со страхованием автомобиля на весь срок кредита клиенты могут снизить ставку по автокредиту другого банка до 8%. При оформлении всех страховых и сервисных услуг минимальные ставки по рефинансированию автокредитов составляют 1% и 2% в зависимости от выбранной тарифа.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае, в рамках программы клиенты могут переоформить свои действующие автокредиты как с заменой транспортного средства, так и без него. Возможный срок кредитования – от года до пяти лет. Сумма нового кредита – от 300 тысяч до пяти миллионов рублей.
«Сейчас самое оптимальное время для рефинансирования автокредитов, оформленных ранее по более высоким ставкам. Мы предлагаем привлекательные условия для рефинансирования: низкие ставки, оформление кредита по 2-м документам, без подтверждения дохода и занятости. Снижение ставки по действующему автокредиту может не только помочь сэкономить, но и приобрести новую машину. Кроме того, для тех, кто в моменте испытывает финансовые трудности, в ВТБ есть возможность отложить платежи по новому кредиту на 3 месяца, еще больше снизив свою текущую кредитную нагрузку», – прокомментировал изменения начальник управления «Автокредитование» банка ВТБ. Иван Жигарев. Подать заявку на рефинансирование автокредита можно дистанционно на сайте банка.
Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.