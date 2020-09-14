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ВТБ снизил ставки по рефинансированию автокредитов

Экономика
Сегодня, 15:41
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ВТБ изменил условия рефинансирования автокредитов. Теперь по самой популярной программе без замены залога и со страхованием автомобиля на весь срок кредита клиенты могут снизить ставку по автокредиту другого банка до 8%. При оформлении всех страховых и сервисных услуг минимальные ставки по рефинансированию автокредитов составляют 1% и 2% в зависимости от выбранной тарифа.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае, в рамках программы клиенты могут переоформить свои действующие автокредиты как с заменой транспортного средства, так и без него. Возможный срок кредитования – от года до пяти лет. Сумма нового кредита – от 300 тысяч до пяти миллионов рублей.

«Сейчас самое оптимальное время для рефинансирования автокредитов, оформленных ранее по более высоким ставкам. Мы предлагаем привлекательные условия для рефинансирования: низкие ставки, оформление кредита по 2-м документам, без подтверждения дохода и занятости. Снижение ставки по действующему автокредиту может не только помочь сэкономить, но и приобрести новую машину. Кроме того, для тех, кто в моменте испытывает финансовые трудности, в ВТБ есть возможность отложить платежи по новому кредиту на 3 месяца, еще больше снизив свою текущую кредитную нагрузку», – прокомментировал изменения начальник управления «Автокредитование» банка ВТБ. Иван Жигарев. Подать заявку на рефинансирование автокредита можно дистанционно на сайте банка.

 

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