ВТБ сохранит сниженную ставку по кредитам наличными

ВТБ сохраняет сниженную ранее ставку по кредитам наличными и рефинансированию. Клиенты смогут оформить заявку на денежные средства по ставке от 6,4% годовых при условии оформления страхования.

«ВТБ снизил ставку по потребительским кредитам до 6,4% годовых в 4 квартале прошлого года, чтобы у наших клиентов была возможность выгодно решить свои финансовые вопросы перед Новым годом и в период праздничных распродаж. За это время кредиты наличными оформили более 300 тысяч заемщиков. Понимая, что финансовая стабильность важна и после новогодних праздников, мы решили продлить действие льготных условий и на начало 2021 года», прокомментировал Евгений Благинин, начальник управления «Потребительское кредитование» банка ВТБ.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае, кредиты наличными остаются самыми востребованными розничными продуктами у населения. Только в ноябре ВТБ оформил своим клиентам более 100 тысяч потребкредитов на 72 миллиарда рублей, что на 73% превышает результат за ноябрь прошлого года. Общий объем выдач за 11 месяцев превысил 650 миллиардов рублей. Кредитный портфель в данном сегменте вырос на 7% до 1,457 триллиона рублей.

Кредит наличными можно оформить в ВТБ на сумму от 50 тысяч до пяти миллионов рублей на любые цели и сроком до семи лет. Программа «Рефинансирование» позволит объединить до шести кредитов и кредитных карт других банков в один и погасить задолженность в других кредитных организациях, а также получить дополнительные денежные средства на любые цели.

Оформить заявку клиенты могут на сайте, в мобильном приложении ВТБ Онлайн, в контакт-центре или офисе ВТБ.