30.06.2022
ВТБ упрощает начисление процентов по текущему счету для пенсионеров
30.06.2022
Анонсы событий и мероприятий на первое июля
30.06.2022
144 на 144: по указанию Владимира Путина бойцов ВСУ обменяли на военнослужащих РФ, ЛНР и ДНР
30.06.2022
Челябинский зоопарк сообщил об изменении стоимости входных билетов
30.06.2022
В Челябинской области вновь пройдёт рок-фестиваль «Уральский Рубеж»
30.06.2022
В Челябинске закрыто движение по улице Васенко
ВТБ упрощает начисление процентов по текущему счету для пенсионеров
29.06.2022
ВТБ: спрос на ипотеку с господдержкой после снижения ставок вырос на 70%
24.06.2022
ВТБ запустил в Челябинске курьерскую доставку финансовых продуктов за три часа
23.06.2022
ВТБ предлагает расширить «семейную ипотеку» на все семьи с детьми до 18 лет
23.06.2022
ВТБ нарастил портфель рублевых пассивов на 15%
Госдума поддержала инициативу Законодательного Собрания Челябинской области
29.06.2022
В календаре официальных праздников добавился ещё один - День семьи, любви и верности
28.06.2022
Кусочек старинной мостовой на Алом поле Челябинска превратят в арт-объект
27.06.2022
Последняя неделя июня на Южном Урале будет прохладной
26.06.2022
АФИША празднования Дня молодежи в Челябинской области
24.06.2022