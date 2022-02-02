02.02.2022
С 2023 года приемка дорожных объектов в Челябинской области станет более оперативной
02.02.2022
ВТБ увеличит индексированные государственные выплаты на детей
02.02.2022
Купейные вагоны нового модельного ряда начнут курсировать в составе фирменного поезда «Южный Урал»
02.02.2022
СберПрайм+ — самая выгодная экосистемная подписка в стране
02.02.2022
В Челябинске маршрутчик сбил восьмилетнюю девочку
02.02.2022
Анонсы событий и мероприятий на 3 февраля
ВТБ увеличит индексированные государственные выплаты на детей
01.02.2022
ВТБ и Yandex.Cloud разработали уникальный голос для финансового ассистента
31.01.2022
ВТБ: объемы цифровой ипотеки на Южном Урале выросли в полтора раза
27.01.2022
Число накопительных счетов южноуральцев в ВТБ выросло почти на 40%
27.01.2022
ВТБ запустил маркетплейс для оформления ОСАГО в мобильном банке
Челябинскстат рассказал, сколько человек постоянно проживает на Южном Урале
02.02.2022
Скоков уволил командира второго батальона полка ДПС ГИБДД Челябинска, подчиненные которого попались на взятках
02.02.2022
ММК: 90 огненных лет
01.02.2022
Текслер: Нам нужны тысячи человек, чтобы полностью закрыть потребность в здравоохранении
31.01.2022
Куляшов не сделал, а Ксензов сделает: челябинцы надеются, что новый зам Котовой вернет на Советскую и Пушкина двустороннее движение
28.01.2022