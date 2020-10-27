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ВТБ увеличивает выдачу кредитных карт

Экономика
Сегодня, 16:12
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ВТБ наращивает портфель своего нового флагманского продукта в сегменте кредитных карт – «Карты возможностей».

На сегодняшний день ее держателями стали более 320 тысяч человек, что позволило банку нарастить общее число выданных кредитных карт по сравнению с прошлым годом.

«Карта возможностей» позволяет клиентам самим выбрать условия по ней, сочетая в себе беспроцентный период до 110 дней на покупки, бесплатное обслуживание независимо от суммы покупок, кредитный лимит до одного миллиона рублей и возможность ежемесячного снятия до 50 тыс. рублей без комиссии в банкоматах ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае.

 «Мы видим, что рынок кредитных карт постепенно восстановился, и выдачи ВТБ уже вернулись к допандемийным значениям. В сентябре ВТБ выдал свыше 100 тыс. кредитных карт, что на 4% выше значений августа и на 6,5% превышает аналогичный показатель за сентябрь прошлого года. Во многом этому способствует запущенная нами «Карта возможностей», совсем скоро мы предложим клиентам оформить ее в цифровом формате», - отметил начальник управления «Кредитные карты»  банка ВТБ Григорий Мирзоян.

Подключив бонусную опцию к кредитной карте, клиенты могут получить кешбэк 1,5% на все покупки по ней, в рамках пакета услуг «Привилегия» за все покупки начисляется до 3% милями с опцией «Travel». Сегодня уже каждый четвертый пользователь подключает к карте бонусные опции кешбэк или travel.

 Для заказа «Карты возможностей» необходимо заполнить онлайн-заявку на сайте www.vtb.ru и получить ее в удобном отделении банка.

 

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