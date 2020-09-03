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ВТБ в августе увеличил выдачу ипотеки на 40%

Экономика
Сегодня, 11:18
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 В августе 2020 года ВТБ выдал 29 тысяч ипотечных кредитов на 76 миллиардов рублей, нарастив объем продаж на 40% по сравнению с августом 2019 года. Всего по итогам 8 месяцев россияне оформили в ВТБ 214 тысяч жилищных кредитов на 541 миллиард рублей, что на треть превышает показатели за январь-август прошлого года.

 Рост объема продаж в августе во многом был обеспечен снижением ставок по ипотечным программам ВТБ до 7,4%. Банк улучшил ценовые условия пятого августа, после чего зафиксировал 30%-й рост числа заявок от клиентов по сравнению со средними значениями июля.

«Лето 2020 года стало для нашего ипотечного бизнеса уникальным. Вместо традиционного спада активности клиентов в июне-августе в этом году продажи жилищных кредитов ВТБ выросли на 13% по сравнению с весной нынешнего и на 50% – летом прошлого года. Объем выдач активно восстанавливается после пандемии и сохраняется на уровне 76-78 млрд рублей в месяц», – комментирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

 Новые ставки позволили заемщикам активнее переводить в ВТБ свои ипотечные кредиты из других банков. Если в августе 2019 года доля сделок по рефинансированию в ВТБ составляла около 13%, то сейчас – уже 30%. Всего с начала года программой воспользовались более 66 тысяч заемщиков на сумму 146 миллиардов рублей.

 В рамках «Ипотеки с господдержкой» со ставкой 6,5% ВТБ провел более 28 тысяч сделок на 85 миллиардов рублей. В результате, доля кредитов на покупку квартир в новостройках от общего объема продаж в августе выросла до 40% (без учета кредитов на рефинансирование).

 «В конце года мы ожидаем выход на новые пиковые значения по продажам ипотеки, что позволит рынку вырасти примерно на 12% по объему портфеля. На это должны повлиять как сезонный фактор и традиционные дисконты от застройщиков, так и решение о сроках программы с господдержкой. Она уже доказала свою востребованность, и мы считаем логичным продление ее действия до конца года», – заявил Анатолий Печатников.

Добавим, в августе ключевыми регионами по объему выданной ипотеки стали Москва и Московская область (27,3 миллиарда), Санкт-Петербург и Ленобласть (5,8 миллиарда), Татарстан (три миллиарда), Новосибирская область (2,6 милиларда) и Свердловская область (2,1 миллиарда). Средний размер ипотечного кредита по сравнению с прошлым годом вырос на 8%, составив в столицах около 4,5 миллиона рублей, а в регионах – около двух миллионов рублей.

 

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