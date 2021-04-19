ВТБ выпустил в УрФО 40 тысяч цифровых карт

Жители Уральского федерального округа оформили в ВТБ порядка 40 тысяч цифровых карт с момента запуска технологии. Объем транзакций по виртуальным картам за это время насчитывает 1,2 миллиарда рублей. Самые популярные категории расходов — супермаркеты, шопинг, кафе и рестораны.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ВТБ (ПАО), ВТБ начал выпуск цифровых карт в декабре 2019 года. С тех пор клиенты банка в Уральском федеральном округе оформили порядка 40 тысяч виртуальных карт, в том числе в 2020 году - свыше 29 тысяч, а за первый квартал 2021 года - более 10 тысяч. В марте 2021 года, помимо карт международных платежных систем, клиентам ВТБ стала доступна также виртуальная карта «Мир». За первые две недели клиенты банка в целом по стране оформили более восьми тысяч таких карт.

В Челябинской области ВТБ к текущему моменту выпустил порядка 12 тысяч цифровых карт. Объем покупок по ним с момента запуска технологии насчитывает 237 миллионов рублей. Среди городов региона, где выпущено больше карт – Челябинск, Магнитогорск и Миасс.

Чаще всего держатели дебетовых цифровых карт ВТБ в Челябинской области используют их в супермаркетах – оборот в этой категории расходов составил 61 миллион рублей. Также южноуральцы часто приобретают с помощью цифровых карт одежду и обувь (17 миллионов) и расплачиваются ими в кафе и ресторанах (14 миллионов). Кроме того, в ТОП-5 самых популярных категорий покупок вошли электроника и гаджеты (12 миллионов) и оплата на АЗС (11,5 миллиона).

В целом по России Банк ВТБ выпустил свыше 500 тысяч цифровых карт: более 470 тыс. дебетовых и почти 45 тысяч кредитных виртуальных карт, которые банк начал выпускать в декабре 2020 года. За это время объем транзакций по виртуальным картам превысил 15 миллиардов рублей.

«В последние годы спрос россиян на цифровые продукты и сервисы увеличился и продолжает расти. Этому способствует доступность современных технологических решений и широкий спектр их применения. Уже сейчас практически вся инфраструктура в банковской отрасли, сфере торговли и услуг поддерживает операции с картами без «пластика», в том числе оплату с помощью смартфона, поэтому в перспективе пары лет цифровые карты получат повсеместное распространение и станут для клиентов чем-то совершенно привычным. Резкий рост спроса на них подтверждает эту тенденцию - меньше чем за полтора года клиенты ВТБ оформили полмиллиона цифровых карт. И к 2023 году до 40% от общем объема эмиссии карт будет выпускаться в цифровом формате», - комментирует Святослав Островский, член правления ВТБ.