ВТБ запускает мобильного оператора в Челябинской области

Сегодня, 15 апреля, ВТБ Мобайл начинает работу в Челябинской области. Получить SIM-карту оператора можно во всех отделениях ВТБ в регионе.

Южноуральцам теперь доступны все преимущества мобильного оператора ВТБ. Абоненты смогут пользоваться выгодными тарифами, совершать безлимитные звонки внутри сети, оплачивать до 100% услуг бонусной валютой программы «Мультибонус». Также клиентам ВТБ Мобайл предоставляется бесплатный доступ к приложениям ВТБ Онлайн и ВТБ Мои Инвестиции, в том числе за границей и при нулевом балансе. Безопасность мобильной связи обеспечивается защитой от подмены SIM-карты и спам-звонков, а также отсутствием платных подписок и непредвиденных списаний.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ВТБ (ПАО), подключиться к ВТБ Мобайл могут все жители Челябинской области, независимо от того, являются ли они клиентами банка. На ВТБ Мобайл можно перейти с сохранением своего номера телефона, при этом клиенту начисляется бонус в размере 1000 рублей на счет. Для этого необходимо оформить заявку в офисе банка и получить SIM-карту, на которую будет перенесен текущий номер. ВТБ Мобайл также предоставляет услуги связи с использованием технологии eSIM, которая позволяет отказаться от традиционной пластиковой SIM-карты. С ее помощью владельцы ряда моделей смартфонов могут подключить мобильную связь дистанционно через приложение «ВТБ Мобайл Старт».

Всем новым абонентам ВТБ Мобайл доступен к подключению тарифный план «Оптимальный» — 15 Гбайт интернет-трафика, 500 минут звонков по России и 50 SMS всего за 350 рублей в месяц. В абонентскую плату включен безлимитный трафик в мессенджерах и социальных сетях, а неиспользованные минуты и гигабайты переносятся на следующий месяц. В дальнейшем клиент может настроить индивидуальный тарифный план в мобильном приложении ВТБ Мобайл или на сайте оператора.

200 минут 500 минут 1000 минут 3 ГБ 200 ₽ 300 ₽ 500 ₽ 15 ГБ 350 ₽ 350 ₽ («Оптимальный») 600 ₽ 30 ГБ 600 ₽ 700 ₽ 800 ₽

При подключении к ВТБ Мобайл клиенту начисляется приветственный бонус, равный сумме первого внесенного платежа (от 400 до 1000 бонусных рублей), при этом сам платеж может быть на любую сумму.

«Мы стремимся предоставить качественный сервис максимальному количеству абонентов, поэтому расширяем присутствие ВТБ Мобайл в российских регионах. Сегодня ВТБ Мобайл представлен в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской, Калининградской и Волгоградской областях. До конца года наши услуги станут доступны жителям еще семи областей. Абоненты ценят выгодные условия, удобное подключение и безопасное использование связи. В Кемерове и Челябинске мы также запустим виртуальную SIM-карту, чтобы абоненты ВТБ Мобайл одними из первых оценили преимущества новой технологии», - подчеркнул Владислав Соколов, генеральный директор ВТБ Мобайл.

ВТБ запустил мобильного оператора ВТБ Мобайл в Москве и Санкт-Петербурге в 2019 году. С 15 марта 2021 года ВТБ Мобайл также доступен жителям Калининградской и Волгоградской областей, с 15 апреля – в Челябинской и Кемеровской областях.

Получить консультацию по услугам связи и классическим банковским продуктам пользователи могут в чате приложения ВТБ Мобайл, контакт-центре или отделениях банка ВТБ. Подробная информация − на сайте.