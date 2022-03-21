ВТБ запускает новый вклад на три месяца 

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  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области в понедельник, 21 марта, практически по всей территории области идет снег.
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21.03.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинском академическом театре драмы имени Наума Орлова  25 и 26 марта, в преддверии дву
21.03.2022

«Три сестры» - первая премьера весны Челябинской драмы

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Челябинска Наталья Котова выступила с предложением о моратории на демонтаж
21.03.2022

Наталья Котова выступила с предложением о моратории на снос востребованных у челябинцев киосков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Еще один военнослужащий из Челябинской области героически погиб в ходе специальной военной операц
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Спецоперация на Украине
21.03.2022

Житель Аргаяшского района Павел Паненышев погиб в спецоперации на Украине
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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21.03.2022

Прокуратура Челябинска заступилась за жителей «умирающего» дома и заставила администрацию работать
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.03.2022

В Челябинской области на оздоровление детей в 2022 году направят более 250 миллионов рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.03.2022

Генпрокуратура: россияне не должны нести наказание за использование Facebook и Instagram
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.03.2022

Южноуральцы остались без медалей чемпионата России по фристайлу в дисциплине биг-эйр
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.03.2022

Пограничное управление ФСБ контролирует вывоз продуктов и товаров из Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.03.2022

ВТБ запускает новый вклад на три месяца 
ВТБ
Экономика
21.03.2022 15:32

ВТБ запускает новый вклад на три месяца 

ВТБ запускает новый вклад «Управляемый» для размещения средств на три месяца. Депозит предполагает возможность пополнения и частичного снятия в пределах неснижаемого остатка, ставка по вкладу варьируется от 15 до 17% годовых.

Как сообщает пресс-служба банка ВТБ (ПАО), вклад «Управляемый» с опциями пополнения и снятия можно открыть на три месяца, минимальная сумма размещения составляет 50 тысяч рублей. При открытии депозита клиент самостоятельно выбирает сумму неснижаемого остатка, которая определяет ставку по вкладу. При неснижаемом остатке в 50 тысяч рублей доходность по вкладу составляет 15% годовых, в 700 тысяч рублей – 16% годовых, в 2,5 миллиона рублей – 17% годовых. Проценты по депозиту начисляются ежемесячно на счет клиента или капитализируются на вклад по выбору. 

Средствами сверх неснижаемого остатка при необходимости клиент может свободно распоряжаться в течение всего срока действия вклада без потери процентов: пополнять депозит и снимать с него деньги. Если же после расходной операции сумма на вкладе оказалась меньше неснижаемого остатка, договор расторгается по ставке до востребования. Пополнение или снятие средств возможно во всех каналах обслуживания. Вклад доступен к открытию в дистанционных каналах – в ВТБ Онлайн, в том числе интернет-банке, в устройствах самообслуживания или в любом отделении ВТБ. 

Также клиентам ВТБ доступен накопительный счет «Сейф», который позволяет всегда держать свои средства «под рукой». Базовая ставка по нему составляет 21% годовых.

ВТБ фиксирует значительный рост спроса на классические сберегательные инструменты. В краткосрочной перспективе фокус внимания клиентов останется на вкладах и накопительных счетах, при этом для диверсификации активов будут использоваться также предложения банков в драгоценных металлах – как в физической, так и в обезличенной формах.

ВТБ
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинском академическом театре драмы имени Наума Орлова  25 и 26 марта, в преддверии дву
21.03.2022

«Три сестры» - первая премьера весны Челябинской драмы

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Челябинска Наталья Котова выступила с предложением о моратории на демонтаж
21.03.2022

Наталья Котова выступила с предложением о моратории на снос востребованных у челябинцев киосков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Еще один военнослужащий из Челябинской области героически погиб в ходе специальной военной операц
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Житель Аргаяшского района Павел Паненышев погиб в спецоперации на Украине
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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  • +7 (906) 869-79-01

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«Трактор» проиграл «Салавату Юлаеву» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ

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Челябинцам расскажут о том, как защитить ребенка от буллинга

18.03.2022 09:46

Под ногами лед, над головой – сосульки: в центре Челябинска обнаружен опасный участок

18.03.2022 09:33

В таганайскую тундру прилетели «снежные подорожники»

17.03.2022 21:43

Текслер: В случае необоснованного роста цен последует неизбежное наказание

17.03.2022 21:08

Текслер: Бежать в магазин и закупаться впрок необходимости нет

17.03.2022 20:33

ВТБ расширил ипотеку с господдержкой на частные дома

17.03.2022 18:37

Троицк и Верхний Уфалей озеленят на выделенные Алексеем Текслером миллионы

17.03.2022 18:26

Челябинцев приглашают к знакомству с будущими городскими веломаршрутами

17.03.2022 18:16

В пятницу в Челябинской области местами небольшой снег

17.03.2022 18:14

Автомобилистов Челябинска предупреждают об ограничении движения

17.03.2022 18:08

В Челябинске начинается ремонт моста через реку Миасс вблизи Першино