ВТБ запустил юбилейный вклад с доходностью до 5,5 процента годовых

Специально к своему 30-летнему юбилею ВТБ запускает новый вклад «История успеха» с доходностью до 5,5 процента годовых. Предложение позволяет разместить средства на полтора года под фиксированный процент с льготными условиями досрочного расторжения.

Юбилейный вклад предусматривает размещение средств на полтора года со ставкой 4,5 процента годовых. При подключении опции «Сбережения» по дебетовой Мультикарте доходность увеличивается до 5,5 процента.

Минимальная сумма вклада, приуроченного к 30-летию ВТБ, символично составляет 30 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае.

«ВТБ всегда стремится предлагать своим клиентам выгодные условия размещения средств. Специально к юбилею ВТБ мы решили порадовать клиентов еще одним привлекательным предложением с доходностью до 5,5 процента. Новый вклад сочетает в себе выгодную ставку и гибкие условия - он отлично подойдет тем, кому все-таки могут понадобиться средства до окончания срока действия договора. А для клиентов, которые предпочитают размещать средства на более короткий срок, мы предлагаем вклад «Надежная основа» с доходностью до пяти процентов годовых», - отмечает заместитель руководителя управления «Сбережения» ВТБ Мария Воронина.

Одно из преимуществ нового предложения – льготные условия досрочного снятия средств: в случае расторжения договора до завершения срока вклада доходность продукта составит три процента. Вклад можно открыть в любом отделении ВТБ, а также в дистанционных каналах обслуживания – в личном кабинете на сайте ВТБ Онлайн и в мобильном приложении.