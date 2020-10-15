ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

ВТБ запустил юбилейный вклад с доходностью до 5,5 процента годовых

Экономика
Сегодня, 16:06
Размер текста

Специально к своему 30-летнему юбилею ВТБ запускает новый вклад «История успеха» с доходностью до 5,5 процента годовых. Предложение позволяет разместить средства на полтора года под фиксированный процент с льготными условиями досрочного расторжения.

Юбилейный вклад предусматривает размещение средств на полтора года со ставкой 4,5 процента годовых. При подключении опции «Сбережения» по дебетовой Мультикарте доходность увеличивается до 5,5 процента.

Минимальная сумма вклада, приуроченного к 30-летию ВТБ, символично составляет 30 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае.

«ВТБ всегда стремится предлагать своим клиентам выгодные условия размещения средств. Специально к юбилею ВТБ мы решили порадовать клиентов еще одним привлекательным предложением с доходностью до 5,5 процента. Новый вклад сочетает в себе выгодную ставку и гибкие условия - он отлично подойдет тем, кому все-таки могут понадобиться средства до окончания срока действия договора. А для клиентов, которые предпочитают размещать средства на более короткий срок, мы предлагаем вклад «Надежная основа» с доходностью до пяти процентов годовых», - отмечает заместитель руководителя управления «Сбережения» ВТБ Мария Воронина.

Одно из преимуществ нового предложения – льготные условия досрочного снятия средств: в случае расторжения договора до завершения срока вклада доходность продукта составит три процента. Вклад можно открыть в любом отделении ВТБ, а также в дистанционных каналах обслуживания – в личном кабинете на сайте ВТБ Онлайн и в мобильном приложении.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Вчера, 16:52
ВТБ в сентябре нарастил продажи розничных кредитов на 15%
Вчера, 10:35
Об альтернативе банковским вкладам узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
13.10.20 15:59
ВТБ размещает два выпуска субординированных облигаций
13.10.20 12:57
В третьем квартале ММК увеличил объемы выплавки чугуна и стали
13.10.20 11:00
Челиндбанк подвел итоги финансового онлайн-диктанта
13.10.20 10:10
Банк ВТБ поддерживает предложение Минфина РФ о продлении программы льготной ипотеки
12.10.20 10:28
Южноуральская федерация профсоюзов против освобождения бизнеса от социальных обязательств
09.10.20 16:37
Миндортранс: Все дорожные работы по нацпроекту БКАД будут завершены в Челябинской области до конца года
09.10.20 14:42
ЮУТПП выступила с предложением упростить правила экспертизы промышленной продукции
09.10.20 10:12
Олег Екимов: Социально-экономическая ситуация в моногородах остается напряженной
Общество
Сегодня, 12:07
Евдокимов и Ковальчук временно выбыли из строя
Среда обитания
Сегодня, 16:21
Челябинские архитекторы разработали дизайн общественных туалетов
Новости
Сегодня, 17:12
Происшествия
Полицейские Челябинска задержали крупного наркосбытчика
Сегодня, 16:29
Происшествия
Челябинск входит в пятерку городов-миллионников по доле продаж контрафактных сигарет
Сегодня, 16:03
Экономика
Более 100 тысяч южноуральцев перешли на электронные квитанции вместо бумажных
Сегодня, 15:58
Общество
Транспортникам Челябинска, которые не проводят дезинфекцию машин, пригрозили лишением лицензии
Сегодня, 15:38
Общество
На площади Революции Челябинска появятся деревья в вазонах
Материалы рубрики
Сегодня, 16:03
Экономика
Более 100 тысяч южноуральцев перешли на электронные квитанции вместо бумажных
Сегодня, 15:25
Экономика
Челиндбанк отмечает 30-летний юбилей
Сегодня, 13:17
Экономика
В строительстве мусороперерабатывающего комплекса близ Челябинска заинтересовано 4 инвестора
Вчера, 16:52
Экономика
ВТБ в сентябре нарастил продажи розничных кредитов на 15%
Вчера, 10:35
Экономика
Об альтернативе банковским вкладам узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика