Южно-Уральская торгово-промышленная палата приглашает предпринимателей на БЕСПЛАТНЫЙ обучающий семинар «Онлайн торговля: 600 тысяч возможностей для Вашего бизнеса»

Если вы достигли потолка в оборотах и вам катастрофически не хватает новых каналов сбыта продукции или услуг, то это мероприятие для вас!

Приглашаем предпринимателей на обучающий семинар по работе с площадкой малых закупок г. Москвы - АИС «Портал поставщиков».

Расскажем, как продавать быстро, увеличивая прибыль с помощью этого ресурса.

Научим пользоваться площадкой.

Зарегистрируем.

Ответим на вопросы.

8000 государственных заказчиков г. Москвы.

Более 1500 контрактов на площадке заключаются ежедневно.

Участие бесплатное! Регистрация обязательная!

В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА:

Анонс программы мероприятия. Анонс спикеров. Презентация по цифровизации и трендам будущего.

Возможности онлайн-торговли. Новые рынки сбыта. Электронные магазины – новый инструмент взаимодействия с государственными заказчиками.

АИС «Портал поставщиков» – успешный опыт получения новых каналов сбыта.

Выступление представителя государственного Заказчика по обязательному размещению закупок малого формата в электронных магазинах.

Выступление предпринимателя по опыту работы на госзакупках в АИС «Портал поставщиков» и малых закупках у государственных заказчиков.

Облачная ЭЦП: удобный инструмент быть постоянно онлайн на торгах.

Теоретический блок по работе на АИС «Портал поставщиков».

Практическая работа в группах по 10-15 человек. Знакомство и командообразование. Мозговой штурм «5 главных проблем и их пути решения для успешной торговли с государственными заказчиками». Подведение итогов и совместное составление Топа.

Практическая помощь участникам по регистрации и использованию АИС «Портал поставщиков», ответы на вопросы. Вопросы по онлайн консультациям.

Дата и время: 17 сентября 2020 года, 10:00.

Место проведения: г. Челябинск, Южно-Уральская торгово-промышленная палата, ул. Сони Кривой, 56, актовый зал, 6 этаж.

Регистрируйтесь прямо сейчас!

Все участники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты!

Позвольте нам узнать Вас лучше!

Пройдите опрос по выявлению узнаваемости АИС «Портал поставщиков» среди субъектов малого и среднего предпринимательства!