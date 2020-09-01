Южно-Уральская торгово-промышленная палата приглашает предпринимателей на БЕСПЛАТНЫЙ обучающий семинар «Онлайн торговля: 600 тысяч возможностей для Вашего бизнеса»
Если вы достигли потолка в оборотах и вам катастрофически не хватает новых каналов сбыта продукции или услуг, то это мероприятие для вас!
Приглашаем предпринимателей на обучающий семинар по работе с площадкой малых закупок г. Москвы - АИС «Портал поставщиков».
- Расскажем, как продавать быстро, увеличивая прибыль с помощью этого ресурса.
- Научим пользоваться площадкой.
- Зарегистрируем.
- Ответим на вопросы.
8000 государственных заказчиков г. Москвы.
Более 1500 контрактов на площадке заключаются ежедневно.
Участие бесплатное! Регистрация обязательная!
В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА:
- Анонс программы мероприятия. Анонс спикеров. Презентация по цифровизации и трендам будущего.
- Возможности онлайн-торговли. Новые рынки сбыта. Электронные магазины – новый инструмент взаимодействия с государственными заказчиками.
- АИС «Портал поставщиков» – успешный опыт получения новых каналов сбыта.
- Выступление представителя государственного Заказчика по обязательному размещению закупок малого формата в электронных магазинах.
- Выступление предпринимателя по опыту работы на госзакупках в АИС «Портал поставщиков» и малых закупках у государственных заказчиков.
- Облачная ЭЦП: удобный инструмент быть постоянно онлайн на торгах.
- Теоретический блок по работе на АИС «Портал поставщиков».
- Практическая работа в группах по 10-15 человек. Знакомство и командообразование. Мозговой штурм «5 главных проблем и их пути решения для успешной торговли с государственными заказчиками». Подведение итогов и совместное составление Топа.
- Практическая помощь участникам по регистрации и использованию АИС «Портал поставщиков», ответы на вопросы. Вопросы по онлайн консультациям.
Дата и время: 17 сентября 2020 года, 10:00.
Место проведения: г. Челябинск, Южно-Уральская торгово-промышленная палата, ул. Сони Кривой, 56, актовый зал, 6 этаж.
Регистрируйтесь прямо сейчас!
Все участники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты!
Позвольте нам узнать Вас лучше!
Пройдите опрос по выявлению узнаваемости АИС «Портал поставщиков» среди субъектов малого и среднего предпринимательства!
Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.