Южноуральские дорожники подводят итоги строительного сезона
Экономика
Сегодня, 19:39

В Челябинской области завершились ремонты дорог, мостов и путепроводов на федеральных трассах. В 2019 году специалистами управления автомобильных дорог «Южный Урал» была проделана колоссальная работа.

На автодороге М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск (граница с Башкортостаном до Челябинска) заменено дорожное покрытие на пятидесяти километрах. Отремонтированы три путепровода.

Так, на путепроводе у поселка Саргазы на левом проезде заменены все элементы мостового полотна, устроено новое покрытие из гранитно-литой композиции, отремонтированы и заменены укрепления конусов, восстановлены подходы и водоотводные конструкции, заменено барьерное и перильное ограждение, обновлен тротуар.

«Это направление популярное у дачников. Учитывая социальную значимость объекта, ФКУ «Южный Урал» совместно с подрядной организацией организовали работу так, чтобы в оперативно и без потери качества обеспечить движение в полном объеме. По контракту работы должны были завершиться 20 июля. Но уже 20 июня приемочная комиссия приняла объект в эксплуатацию», - сообщили в пресс-службе ФКУ «Южный Урал».

Также реконструирована дорожная развязка с 11-километровым участком дороги на М-5 в районе поселка Травники в Чебаркульском районе. Сейчас отрезок с 1809 по 1929 километры – это новый верхний слой покрытия, с электроосвещением и барьерным ограждением. Дорога стала четырехполосной, с безопасным разделительным барьером.

«В нынешнем дорожно-строительном сезоне в направлении Екатеринбурга возле поселка Рощино капитально отремонтирован путепровод через автодорогу, выполнено устройство слоев износа на 15-километровом участке рядом с поселком Кунашак. Также отремонтирован восьмикилометровый участок дороги возле поселка Таскино и участок протяженностью в 9 километров на выезде из Челябинска в сторону Екатеринбурга», - добавили в пресс-службе дорожного ведомства.

Что касается Троицкого направления (автодорога А-310), то в 2019 году выполнено устройство слоев износа на двух участках у п. Половинка и Клястницкое протяженностью в 18 километров. Восстановлен верхний слой дорожного покрытия, устроен выравнивающий слой и слой износа из износоустойчивого щебеночно-мастичного асфальтобетона. Укреплены обочины, восстановлена дорожная одежда, разрушенная из-за пучинообразования. На постах метеоконтроля заменены датчики температуры поверхности и состояния покрытия, установлены новые сигнальные столбики, нанесена дорожная разметка из термопластика.

Также выполнен капитальный ремонт моста через реку Увелька, близ города Троицк. Мостовики усилили сооружение дополнительными опорами, расширили проезжую часть до нормативных требований. Укрепили откосы конусов монолитным бетоном, установили оцинкованные перильное и барьерное ограждение; соорудили четыре новых лестничных схода. Сейчас на мосту установлено искусственное освещение, новые дорожные знаки. Нанесена разметка из термопластика с применением световозвращающих материалов.

Мост через реку Увелька

«Завершен капитальный ремонт путепровода через железную дорогу рядом с поселком Нагорный Увельского района. Специалисты демонтировали конструкцию старого путепровода и на его месте возвели новый, протяженностью в 62 метров. Отремонтированы опоры пролетного строения, сопряжения с насыпью моста, лестничные сходы, подходы к путепроводу», - сообщили в пресс-службе ФКУ «Южный Урал».

Путепровод через ж/д

В этом году завершен ремонт путепровода возле Коркино. Отремонтированы крайние и промежуточные опоры, пролетное строение. Заменены все элементы мостового полотна. На подходах было заменено барьерное ограждение. На путепроводе нанесена горизонтальная дорожная разметка из термопластика.

Путепровод возле Коркино

На автомобильной дороге Р-254 «Иртыш» (на выезде из Челябинска в сторону Кургана)  капитально отремонтирован путепровод через железнодорожные пути. Были проведены работы по строительству новых опор, пролетного строения, сопряжений моста с насыпями подходов, лестничных сходов, подходов к путепроводу, устройству водоотводов. Помимо этого, специалисты заменили все элементы мостового полотна, устроили новый слой гидроизоляции, деформационные швы и двухслойную дорожную одежду.

 Р-254

На сооружении установили новое металлическое оцинкованное ограждение, нанесли дорожную разметку из термопластика. Кроме того, в рамках капитального ремонта путепровода были переустроены контактная сеть железной дороги и линии связи.

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