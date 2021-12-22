За декаду до Нового года Магнитогорск прирос бюджетом

Городская казна города Магнитогорска (Челябинская область) пополнилась на более чем 900 миллионов рублей.



Депутаты Собрания внесли соответствующие изменения в доходы городской казны. Поступившие из вышестоящих бюджетов 908,8 млн. рублей уже распределены.

Наибольшая сумма - 555 млн. рублей – пойдет на приобретение новых трамвайных вагонов. На благоустройство малого сквера «Магнит» - 6,4 млн. рублей. На замену водонагревателей в бойлерных и центральных тепловых пунктах города – 13,5 млн. рублей.



Еще 216 млн. рублей направлено на развитие сферы образования и другие не менее важные направления.



Таким образом, доходная часть бюджета на текущий год уточняется в сумме 19,2 млрд. рублей, расходная – 20,3 млрд. рублей.



Спикер Собрания Александр Морозов обратил внимание депутатов, что в течение года девять раз вносились изменения в бюджет и каждый раз с увеличением.

«Изначальная цифра доходов этого года составляла 16 млрд. рублей. Рост на четыре с лишним миллиарда в течение года – хороший показатель», - - отметил спикер.