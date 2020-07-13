За два года челябинские домофоны от компании «Интерсвязь» стали самыми умными в России

Ровно два года исполнилось в июле с начала реализации в Челябинске лидером телекоммуникационного рынка Южного Урала – компанией «Интерсвязь» - проекта «Умные домофоны».

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» руководитель пресс-службы компании «Интерсвязь» Василий Цвентух, появление «умных домофонов» в столице Южного Урала позволило Челябинску в кратчайшие сроки добиться существенного комплексного технологического развития, к которому теперь, как к примеру для подражания, стремятся многие регионы страны. Всего за два года работы и модернизаций домофонные панели из обычного механизма, позволяющего попасть в подъезд, превратились в настоящих электронных «друзей», помощников и охранников. Интеллектуальные домофоны должны были стать опорной точкой для развития масштабного проекта «Умный город». Сейчас ими оснащены более 250 тысяч домов Челябинской, Курганской и Свердловской областей, а также других регионов России. Руководство компании «Интерсвязь» ведёт активные переговоры о внедрении этих технологий с коллегами-операторами связи в Красноярске, Владивостоке, Махачкале, Иваново, Смоленске и Кемерово. Реализуются пилотные проекты в центральном регионе России и на Дальнем Востоке. В перспективе страны СНГ. Оборудование и приложение от компании «Интерсвязь» активно тестируют коллеги в Беларуси и на Украине.

Панели домофонов постоянно дорабатываются и совершенствуются, уже сейчас тестируется возможность голосового управления. Искусственный интеллект способен определить пользователя по голосу и самостоятельно открыть дверь, а также вызвать лифт. Скоро подъездный домофон можно будет использовать в качестве стационарного телефона, с которого в случае необходимости обладатель фирменного синего брелока сможет позвонить на нужный номер мобильного или домашнего телефона, связаться с экстренными службами.

По словам руководителя отдела разработки компании «Интерсвязь» Ивана Багаева, совершенствование технологии идет с учетом актуальных запросов абонентов. Все разработки предварительно проверяются внутри компании на сотрудниках и лишь после успешного тестирования интегрируются в городскую среду. Так появилась новая функция автоматического тихого режима работы домофона. Пользователь через мобильное приложение «Интерсвязь. Умный город» может задать расписание отключения звука на трубке, и в это время домофон будет работать в беззвучном режиме. Синий ключ от «умного домофона» не просто открывает двери, с его помощью можно оплачивать проезд в общественном городском транспорте. Скоро он станет универсальным ключом от города с десятком полезных функций. С его помощью дети могут проходить через турникет в свою школу или оплачивать питание в столовых. Сотрудники различных предприятий смогут использовать его в качестве личного пропуска. К нему можно будет привязывать скидочные карты от магазинов.

Согласно статистике по Челябинской области, каждый час в регионе устанавливается минимум один новый домофон от Интерсвязи. Их популярность обусловлена высоким качеством, надёжностью, удобством, комплексным набором функций и безопасностью. «Умные домофоны» помогают раскрывать десятки преступлений в год, а злоумышленники уже знают, что если на подъезде установлена система «Умного домофона», то лучше к дому не подходить.