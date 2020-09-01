Запасаемся бытовой техникой: каждый второй товар - за 1 рубль в «Галамарте»!

Одно дело – просто купить нужную вещь, и совсем другое – купить эту вещь всего за 1 рубль: во втором случае выгода получается просто-таки фантастическая. Итак, встречайте предложение «Каждый второй товар – за 1 рубль» на бытовую технику в магазинах «Галамарт» с 2 по 8 сентября. За рубль приобретается товар по меньшей стоимости, а всего в акции принимают участие шесть замечательных девайсов от LEBEN.

Осень – красивая пора, спору нет, но слякоть, дожди и ветра тоже присутствуют. Поэтому, если у вас есть дети, которые не могут спокойно пройти мимо очередной лужи, в доме определенно пригодится сушилка для детской обуви: надежная, эффективная и безопасная! Все нагревательные элементы качественно изолированы.

Для роскошных причесок – плойка или утюжок-гофре. Гаджеты равномерно прогреваются, не вредят волосам и удобны в использовании; вот и решение вечной женской проблемы «кудрявое – распрямить, прямое – завить».

Фен от LEBEN тоже участвует в акции: внутренняя подсветка, мощный воздушный поток, нейтрализация статического электричества, 3 режима и ионизация – все условия, чтобы не только быстро высушить волосы, но и придать им шелковистость и блеск.

Полезнейшая вещь в любом путешествии – дорожный утюг с отпаривателем. Компактный, поместится в любую сумку, а вся одежда с ним всегда будет выглядеть, как новая.

Ну а самый, пожалуй, распространенный предмет на любой кухне – электрический чайник. И участник акции – весьма достойный представитель: прочное стекло, объем – 1,5 л, плюс LED-подсветка; можно себе домой прихватить, на дачу, маме в подарок… А можно и в офис. Чайник любому кабинету уюта добавляет.

Не то чтобы эта акция была разовой в «Галамарте»; напротив, такие предложения действуют в федеральной франчайзинговой сети каждый день, так что следите за новостями, чтобы ничего не пропустить!

8 800 25 000 25

www.galamart.ru

*Акция «Каждый второй товар за 1 рубль на бытовую технику» действует в розничных магазинах «Галамарт» с 2 по 8 сентября 2020 г.