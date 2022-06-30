144 на 144: по указанию Владимира Путина бойцов ВСУ обменяли на военнослужащих РФ, ЛНР и ДНР

По указанию президента РФ, Верховного Главнокомандующего российскими Вооруженными Силами Владимира Путина 144-х бойцов ВСУ обменяли на 144 военнослужащих Российской Федерации, Луганской и Донецкой Народных Республик.

Об этом сегодня, 30-го июня, сообщил официальный представитель минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, отметивший, что обмен состоялся накануне, 29-го июня.

Игорь Конашенков подчеркнул, что обмен был организован и проведен по прямому указанию Владимира Путина, «поскольку жизни, здоровье, освобождение наших военнослужащих, бойцов Донецкой и Луганской Народных Республик, которые составляют большинство возвращенных, - это самая главная задача – все остальное потом».

«Практически все освобожденные, - раненые или тяжелораненые. Им уже оказывается вся необходимая медицинская помощь. Напомню, что общее число военнослужащих Украины, захваченных или сдавшихся в плен, составляет более шести тысяч человек», - сказал Игорь Конашенков.