30.06.2022
144 на 144: по указанию Владимира Путина бойцов ВСУ обменяли на военнослужащих РФ, ЛНР и ДНР
30.06.2022
Челябинский зоопарк сообщил об изменении стоимости входных билетов
30.06.2022
В Челябинской области вновь пройдёт рок-фестиваль «Уральский Рубеж»
30.06.2022
В Челябинске закрыто движение по улице Васенко
30.06.2022
В Копейске следователи СК устанавливают обстоятельства гибели молодого рабочего
30.06.2022
Россия не станет ссориться с Турцией из-за Финляндии и Швеции
144 на 144: по указанию Владимира Путина бойцов ВСУ обменяли на военнослужащих РФ, ЛНР и ДНР
26.06.2022
В ходе военной спецоперации погиб Александр Негребецких из Златоуста
25.06.2022
Военнопленные ВСУ дали пресс-конференцию
24.06.2022
Луганская народная республика снова под обстрелом
23.06.2022
В Челябинской области ввели дополнительные меры поддержки участникам спецоперации на Украине
Госдума поддержала инициативу Законодательного Собрания Челябинской области
29.06.2022
В календаре официальных праздников добавился ещё один - День семьи, любви и верности
28.06.2022
Кусочек старинной мостовой на Алом поле Челябинска превратят в арт-объект
27.06.2022
Последняя неделя июня на Южном Урале будет прохладной
26.06.2022
АФИША празднования Дня молодежи в Челябинской области
24.06.2022