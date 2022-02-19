Александр Большунов стал трёхкратным олимпийским чемпионом

Российский лыжник Александр Большунов выиграл золото в масс-страте свободным стилем на Олимпийских Играх в Пекине. Из-за экстремальных погодных условий дистанцию марафона сократили с 50 до 30 километров. Большунов преодолел её за 1 час 11 минут и 32,7 секунды.

Вторым финишировал ещё один наш лыжник Иван Якимушкин. Отставание составило всего 5,5 секунды. Бронзовым призёром стал норвежец Симен Хегстад Крюгер, спортсмен уступил россиянину 7 секунд.

В десятку лидеров также вошли россияне Артём Мальцев и Денис Спицов. Они показали четвёртый и шестой результат соответственно.

Напомним, что для Александра Большунова это третья золотая медаль Олимпиады в Пекине. До этого он выиграл гонки в скиатлоне и эстафете. Кроме того, на этих Играх Большунов завоевал «серебро» в гонке раздельным стартом классическим ходом на дистанции 15 км и «бронзу» - в командном спринте.

На данный момент Россия занимает восьмое место в медальном зачёте Олимпиады (на счету сборной ОКР 6 золотых наград, 10 серебряных и 13 бронзовых). Лидируют Норвегия, Германия, США.