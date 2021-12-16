Алексей Текслер на Совете при президенте высказал ряд предложений по строительству

Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл заседание Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. На заседании выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«В этом году серьёзным вызовом для реализации нацпроектов стал рост цен. Он охватил широкую номенклатуру товаров, в том числе строительные материалы. В условиях изменившейся ценовой конъюнктуры губернаторы, руководители регионов всё чаще сообщают о несостоявшихся конкурсах, о задержках строительства, о проблемах с подрядчиками», - отметил Владимир Путин.

Глава государства поручил правительству подготовить чёткий алгоритм действий по объектам, которые строятся на федеральном уровне и региональном уровне. «Все участники этой работы должны понимать, какие действия им необходимо совершить, как этот процесс будет обеспечен с финансовой точки зрения», - подчеркнул президент.

На заседании обсудили выполнение планов по возведению объектов капитального строительства в рамках национальных проектов.

«Сегодня всего в стране находится в работе около 103 тысяч федеральных и региональных контрактов на строительные работы общей стоимостью порядка 8,8 триллиона рублей. При этом в рамках национальных проектов реализуется около 11,5 тысячи государственных и муниципальных контрактов на сумму около трёх триллионов рублей, из них 1,1 триллиона – по федеральным госзаказчикам, 1,85 триллиона – по региональным заказчикам», - доложил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он рассказал о причинах роста цен на строительные материалы и предпринимаемых правительством мерах.

Постановлением № 1315 правительства РФ утвержден механизм оплаты изменения цен контрактов на долгосрочный период (ранее удорожание предусматривало оплату в текущем году, сейчас будет на срок действия всего контракта, на 2022–2024 годы).

Предусмотрена и возможность индексации цен по вновь заключённым контрактам с учётом рыночной стоимости.

Определен и механизм сохранения уровня софинансирования из федерального бюджета для субъектов Российской Федерации при строительстве объектов капитального строительства. Те регионы, которые на имеют финансовую возможность (допдоходы), часть софинансирования будут оплачивать. По дотационным регионам, которые не укладываются в удорожание, будут приниматься отдельные решения. «Здесь ключевая задача, чтобы регионы свои контракты, которые они ведут у себя с использованием своих региональных экспертиз, максимально быстро провели. Вот они проводят экспертизу, говорят условно: «Строим садик: 50 процентов – федеральные, 50 – региональные». Они говорят: «Общее удорожание – столько». Мы свою часть отдаём, у нас механизмы отработаны. Они – свою часть, если у них допдоходы есть, отдают из своей части, и Минфин это очень жёстко контролирует», - уточнил вице-премьер.

По всем регионам в оперативном режиме собирается информация по удорожанию и ведется строгий контроль за ценами.

Алексей Текслер высказал ряд предложений, касающихся достройки и строительства объектов в условиях инфляции.

Губернатор отметил, региона приняли постановления аналогичные федеральному постановлению №1315. Корректировка стоимости объектов требует и дополнительных финансовых ресурсов. По строящимся объектам, где совместно участвуют регионы и Федерация, в том числе по национальным проектам, важно выдерживать долю федерального софинансирования при удорожании объектов, чтобы весь прирост не был только за счёт регионов.

По новым объектам (на 2022 год, на трехлетний период) уже согласованы и утверждены заявки, но сейчас прогнозируется удорожание, что подтверждает госэкспертиза.

«По этим объектам нужно также принимать решение, причем уже сегодня, и это удорожание делить между федеральным бюджетом и регионами, соблюдая пропорцию софинансирования, выделять регионам дополнительные ресурсы из федерального бюджета», - высказался Алексей Текслер.

Необходимо увеличить финансирование, в том числе со стороны Фонда содействия реформированию ЖКХ, в целях выполнения планов по расселению граждан из аварийного жилья (дополнительные средства необходимы из-за повышения Минстроем РФ стоимости квадратного метра жилья).

Алексей Текслер отметил своевременность принятия на федеральном уровне Постановления Правительства РФ №1315 о дополнительной поддержке строительной отрасли, что позволило регионам принять на своем уровне зеркальные постановления о порядке изменения цены контракта (корректировки сметы контракта в связи с ростом стоимости строительных ресурсов).

«На случай существенного колебания цен механизм, аналогичный Постановлению № 1315, должен действовать и в следующем году. Причем важно общее системное решение федерального уровня», - подчеркнул глава региона.