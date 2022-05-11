Алексей Текслер озвучил предложения по поддержке экономики

Губернатор Челябинской области Алексей, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы», озвучил предложения по поддержке экономики на заседании федерального штаба по антикризисным мерам под руководством мэра Москвы Сергея Собянина.

«Ключевое сейчас – запустить инвестиционный цикл, для этого экономике нужен доступный кредит», – подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона, председатель комиссии предложил запустить программы льготного инвестиционного кредитования на реализацию инвестпроектов в промышленности и других сферах, в том числе с использованием механизмов фондирования банков со стороны Банка России.

Еще одно предложение – обеспечить льготным кредитным ресурсом концессий и проектов ГЧП. «Важное направление, по которому есть большой спрос от различных отраслей экономики, - уточнил Алексей Текслер. - В первую очередь это важно для расширения внутреннего производства».

Кроме того, необходимо обеспечить инвесткредитв гарантиями ВЭБ.РФ. «Данная программа запущена на завершение уже начатых проектов. Просим рассматривать вопросы о возможности запуска новых проектов, в том числе с привлечением проектного финансирования и создания соответствующих проектных компаний для этих задач», - пояснил губернатор.

Предлагается также провести модификацию льготных программ для МСП и других отраслей. «С учетом снижения ключевой ставки нужно модифицировать программы по принципу «ключ-минус», - добавил Алексей Текслер.

Прозвучало также предложение о распространении на концессионные соглашения возможности по изменению их существенных условий, аналогично возможностям, обеспеченным на этот год для государственных и муниципальных контрактов.

«Мы знаем, что прорабатываются дополнительные изменения в постановление Правительства РФ, которые регулируют вопросы в процедуре изменения соглашения по концессии из-за удорожания стоимости строительных материалов, однако по-прежнему не ясно, как быть с транспортными концессиями. Подвижной состав — это не строительный ресурс, поэтому просим дополнительно проработать эти вопросы. Большое количество обращений из многих регионов, очень актуальная тема», – отметил Алексей Текслер.