Алексей Текслер выступил с инициативами на заседании Совета глав субъектов России при МИД РФ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил создать Национальную часть Российской Федерации в рамках Форума глав регионов стран ШОС и провести на Южном Урале в очном формате второй Форум.

С соответствующими инициативами губернатор выступил на заседании Совета глав субъектов РФ при МИД России, которое состоялось под председательством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

На заседании обсуждались вопросы повышения эффективности взаимодействия субъектов РФ с международными форматами регионального сотрудничества.

«Безусловным приоритетом остается работа в рамках многосторонних объединений на пространстве Евразии, - сказал Сергей Лавров. – Определенные результаты уже достигнуты. Например, при ведущей роли России последовательно выстраивается межрегиональная кооперация в рамках Шанхайской организации сотрудничества: разработаны и приняты Программа развития межрегионального взаимодействия, а также Регламент Форума глав регионов государств-членов».

Глава МИД России напомнил, что в октябре 2020 года в онлайн-формате успешно прошло первое заседание Форума глав регионов стран ШОС под председательством Челябинской области. Готовится второе заседание.

«Как известно, Президент В. В. Путин выдвинул инициативу формирования Большого Евразийского партнерства, предусматривающую сопряжение потенциалов всех государств и интеграционных объединений на нашем общем огромном континенте. Рассчитываем на активное включение в общую работу субъектов Российской Федерации», - отметил Сергей Лавров.

Алексей Текслер выступил с инициативой провести второй Форум глав регионов стран ШОС также в Челябинской области и уже в очном формате.

Алексей Текслер выступил с докладом о председательстве в Форуме глав регионов стран ШОС, предложил провести второй Форум этой осенью в Челябинске, а также создать при Форуме национальную часть РФ, которая будет проходить ежегодно.

«Со следующего года в соответствии с регламентом место проведения Форума будет переходить к другим странам-участникам. В 2022 году заседание пройдет в Республике Узбекистан. И в Россию Форум вернется только через семь лет. Мы считаем, что не очень правильно приостанавливать деятельность по организации Форума в России на такой долгий период, - отметил Алексей Текслер.

Губернатор Челябинской области предложил в рамках Форума Национальную составляющую Российской Федерации и сделать ее ежегодной частью Форума.

«Национальная часть, в которую войдут регионы России, обеспечит продвижение нашей линии по развитию Форума глав регионов и его укреплению. Для координации этого процесса мы готовы обеспечивать все организационные вопросы», - подчеркнул Алексей Текслер.

По словам губернатора, регионы России проявляют интерес к новому формату международного межрегионального сотрудничества: о готовности войти в Национальную часть заявили Астраханская, Самарская, Омская и другие области.

В рамках Национальной части предлагается ежегодно проводить российские заседания с приглашением партнеров из стран ШОС.

«Мы готовы наполнить работу Национальной части тематическими секциями в зависимости от интересов регионов, готовы к обсуждению актуальных вопросов, организации бизнес-форумов, решению практических задач – например, таких как создание кооперационных цепочек и развитие межрегиональной логистики», - добавил губернатор.

Сергей Лавров поддержал инициативу и поручил проработать предложение Челябинской области по созданию Национальной части Форума глав регионов стран ШОС.