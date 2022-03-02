Apple приостановила онлайн-продажи своей продукции в России

Компания Apple перестала продавать технику в своём официальном онлайн-магазине в России. «Магазин Apple Store в данный момент закрыт», - сообщается на сайте компании. Также Apple ограничили использование своих сервисов, в том числе Apple Pay, на территории России, передаёт ТАСС.

«Мы остановили продажу всех своих товаров в России. На прошлой неделе мы остановили весь экспорт нашим дистрибьюторам в стране. Использование Apple Pay и других сервисов ограничено. Приложения RT News и Sputnik News больше не доступны для скачивания из App Store за пределами России. Мы отключили в Apple Maps демонстрацию трафика и информирование о происшествиях в качестве меры безопасности для украинских граждан», - говорится в заявлении компании.

Таким образом, заказать iPhone, iPad, MacBook или часы Apple Watch в России теперь невозможно. Временная ли это мера для изменения курса или окончательное решение, пока неизвестно.

Отметим, что продажу товаров на своём официальном сайте в России приостановила также компания Nike. На сайте отмечается, что производитель больше не может гарантировать доставку товаров в Россию.

Напомним, что 24 февраля Россия начала военную спецоперацию с целью денационализации и денацификации Украины. В ответ страны Запада ввели санкции, затрагивающие стратегические сектора российской экономики.