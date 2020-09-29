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Армянские военные пригрозили применить оружие широкого радиуса поражения против Азербайджана

Федерация
Сегодня, 13:54
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В Армении заявили о намерении использовать в конфликте в Нагорном Карабахе средства огневого поражения и военную технику с широким радиусом поражения против военных сил противника. Данное оружие сможет уничтожить живую силу, движимое и недвижимое имущество, военную технику на больших площадях. Об этом заявила пресс-секретарь армянского Минобороны Шушан Степанян на своей странице в Facebook.

В сообщении она отметила, что применение вооружения с широким радиусом поражения является вынужденной мерой, так как азербайджанские войска в боевых столкновениях используют тяжелые огневые системы, крупнокалиберную артиллерию и установки “Смерч”. Шушан Степанян добавила, что применение такого вооружения выводит боевые действия на новый уровень.

Между тем сегодня утром Минобороны Азербайджана заявило о полном уничтожении третьего мотострелкового полка “Мартуни” ВС Армении, который был расположен на территории Ходжавендского района. В комментарии РИА “Новости” начальник пресс-службы азербайджанского Минобороны Вагиф Даргахлы сообщил, что противник обратился к всем гражданам доставить транспортные средства для проведения эвакуации погибших и раненых.

Напомним, что обстановка в спорной территории Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября, когда ВС Армении обстреляли населенные пункты по линии соприкосновения в Карабахе.

 

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