Аваиадебоширов начнут усмирять спецсредствами

Бортпроводники смогут применять спецсредства к авиадебоширам. Соответствующий закон подписал Президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новым правилам, члены экипажа на основании распоряжения командира воздушного судна смогут «применять все необходимые меры, в том числе меры принуждения, в отношении лиц, которые своими действиями создают непосредственную угрозу безопасности полета воздушного судна либо угрозу жизни или здоровью других лиц и отказываются подчиняться распоряжениям командира воздушного судна».

Какими именно средствами сдерживания будут располагать стюардессы, будут ли это пластиковые наручники или электрошокеры, пока неясно. Перечень таких средств и правила их применения утвердит в ближайшее время правительство.

Закон вступит в силу в июне следующего года.