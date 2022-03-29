Австралия вспомнила «дело Магнитского»: под санкциями оказались 39 россиян

Австралия объявила о введении санкций в отношении 39 граждан России, связанных с "делом Магнитского". Об этом говорится в заявлении главы австралийского МИД Марис Пейн на сайте внешнеполитического ведомства. Ограничительные меры подразумевают заморозку счетов и запрет на въезд в Австралию.

Санкции вводятся в отношении «14 российских граждан, ответственных за серьезную коррупцию» и ещё 25 россиян, которые по мнению Канберры, связаны со смертью юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Список этих лиц пока не приводится.

В заявлении отмечается, что Австралия намерена расширять пакет подобных санкций.

Напомню, что Магнитский занимался расследованиями хищений из российского бюджета. Аудитора арестовали по обвинению в уклонении от налогов. В 2009 году он умер в московском СИЗО «Матросская тишина». В декабре 2012 года в США был принят «закон Магнитского», вводящий персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права.

В целом Австралия ввела против России около 500 санкций. Под ограничения попали президент Владимир Путин, ЦБ, РФПИ, Вооружённые силы РФ, политики, военные и представители СМИ. Кроме того, Австралия запретила экспорт в Россию глинозема и алюминиевых руд.