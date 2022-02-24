Байден пообещал решительно ответить на ввод российских войск на Донбасс

Президент США Джо Байден пообещал «решительно ответить» на российскую военную операцию в Донбассе. Заявление опубликовано на сайте Белого дома.

«Сегодня молитвы всего мира с народом Украины, который страдает от неспровоцированного и неоправданного нападения российских вооруженных сил. Президент Путин выбрал преднамеренную войну, которая принесёт катастрофические человеческие жертвы и страдания. Только Россия несёт ответственность за смерти и разрушения, которые принесёт это нападение, и США, их союзники и партнёры ответят единым и решительным образом. Мир призовёт Россию к ответу», - говорится в тексте сообщения.

Джо Байден также пообещал завтра провести встречу с лидерами G7 и выступить с обращением к американскому народу для того, чтобы объявить о новых санкциях, которые будут приняты в отношении России.

Напомним, сегодня утром, 24 февраля, Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Российский лидер подчеркнул, что целью спецоперации является не оккупация чужой территории, а защита от геноцида жителей Донбасса и самозащита от неонацистов, которые захватили Украину в заложники.

«Цель спецоперации - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, и для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ», - цитирует Владимира Путина ТАСС.

Президент РФ добавил, что все украинские военнослужащие, которые откажутся выполнять преступные приказы Киева и сложат оружие, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий.

Кроме того, Владимир Путин обратился к тем, кто захочет напрямую вмешаться в военный конфликт. Он напомнил, что Россия остаётся одной из самых мощных ядерных держав на планете, поэтому ни у одного потенциального агрессора не должно быть сомнений в том, что «прямое нападение на Россию приведёт к разгрому и ужасным последствиям» для него.

Напомним, ранее с просьбой оказать военную помощь к президенту России обратились главы ДНР и ЛНР.