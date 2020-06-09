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Ценник подскочит на треть: россиян предупредили о тратах на отдых

Федерация
Сегодня, 14:37

В России стоимость отдыха на отечественных курортах может вырасти на треть. Восстановление туристической индустрии страны произойдет только через 2 года. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов, пишут сегодня, 9 июня, Известия.

Комментируя итоги совещания у премьера Михаила Мишустина, Александр Курносов отметил, что повышение стоимости отдыха на российских курортах произойдет, если ограничения по отдыху в зарубежных странах останутся прежними. Рост цен он связывает с желанием отбить упущенную выгоду и с возрастающим спросом.

Представитель АТОР подчеркивает, что короткий туристический сезон и ограниченное количество готовых принимать туристов санаториев и гостиниц позволит собственникам повысить ценники.  Основываясь на данных предварительного бронирования на июль-август, он предполагает, что цены могут подскочить на 20-30%.

 

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