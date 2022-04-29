Центробанк России снизил ключевую ставку еще на 300 базисных пунктов

Банк России снижает ключевую ставку еще на 300 базисных пунктов (три процентных пункта) - до 14%. При этом Центробанк не исключил и дальнейшего снижения ставки на следующем заседании.

«Совет директоров Банка России 29 апреля 2022 года принял решение снизить ключевую ставку на 300 базисных пунктов, до 14% годовых», - сообщает пресс-служба регулятора.

Напомним, с 28 февраля 2022 года размер ключевой ставки находился на рекордном уровне в 20%. С 11 апреля 2022 года решением Центробанка ключевая ставка была снижена также на 300 базисных пунктов, до 17% годовых.

ЦБ отметил, что хотя внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность, риски для финансовой стабильности страны перестали нарастать, что создало условия для снижения ключевой ставки.

«Последние недельные данные указывают на замедление текущих темпов роста цен за счет укрепления рубля и охлаждения потребительской активности, - отметил регулятор. - Важными факторами для дальнейшей динамики инфляции станут эффективность процессов импортозамещения, а также масштаб и скорость восстановления импорта готовых товаров, сырья и комплектующих».

Центробанк допускает дальнейшее снижение ключевой ставки в 2022 году. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 18%–23% в 2022 году, снизится до 5%–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором снова рассмотрят вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 10 июня 2022 года.