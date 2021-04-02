Летать стало дороже

Цены на авиабилеты в России выросли на 20%

В некоторые города России выросли цены на авиабилеты. Стоимость на перелеты в апреле-июне подскочили на 15-20% по сравнению с данными за 2019 год, когда еще не было пандемии и люди могли свободно перемещаться по стране и миру.

Максимальное удорожание авиасообщения произошло по маршрутам Москве-Набережные Челны, Томск, Нижнекамск, Чебоксары, сообщают “Известия”. Растущие затраты, низкая рентабельность и убытки за прошлый год пандемии не дают перевозчикам удерживать тарифы на прежнем уровне.

Издание сравнило цены агрегаторов по продажам авиабилетов Aviasales, «Туту.ру», Кupibilet и OneTwoTrip.

Опрошенные эксперты подчеркивают, что в условиях закрытых границ граждане делают ставки на внутренний туризм, поэтому спрос на авиабилеты в курортные города увеличивается. Также в ценообразовании роль играет и постепенное снятие коронавирусных ограничений. Из-за неопределенности перевозчики снижали цены, чтобы стимулировать спрос. Теперь же они вынуждены увеличивать тарифы, чтобы не прогореть.