Челябинская область получит допсредства из федерального бюджета

Челябинская область получит дополнительное финансирование на строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры в новых жилых районах в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Документ размещен на официальном портале кабмина.

Средства направят девяти регионам: республики Бурятия, Марий Эл и Татарстан, Краснодарский край, Новгородская, Свердловская, Смоленская, Тверская и Челябинская области. На эти цели выделено свыше 1,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства РФ. С помощью выделенных федеральных субсидий будет профинансировано строительство десятков объектов, включая детский сад, школу, автомобильные дороги и очистные сооружения, что поможет дополнительно возвести около 400 тысяч квадратных метров жилья.

Для Челябинской области предусмотрено 146 миллионов 68,7 тысячи рублей. Как пояснили агентству в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона, дополнительные федеральные средства будут направлены на завершение строительства ул.3-я Эльтонская в микрорайоне Чурилово (Челябинский городской округ) по программе «Cтимул». «Введем 1,5 километра дороги, обеспечим транспортную доступность территории жилой застройки микрорайона Чурилово» , - уточнили в ведомстве.

Напомним, в микрорайоне Чурилово в прошлые годы жилищное строительство значительно обогнало создание социальных и инфраструктурных объектов. Новая дорога строится в микрорайоне с «нуля» и станет еще одним выездом для жителей сразу на проспект Давыдова. Ее планируется сдать к осени. Проезжая часть по ул.3-я Эльтонская будет четырехполосной. По обеим сторонам от дороги появятся тротуары, велодорожки и освещение. Сети ливневой канализации уже обустроены. Также будут установлены восемь остановочных комплексов и новый светофорный объект, рассказывали ранее в администрации Челябинска.

Всего на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства в федеральном бюджете в 2023 году предусмотрено 22,8 миллиарда рублей, в 2024 году – 34,6 миллиарда рублей. Работа ведётся в рамках федерального проекта «Жильё» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».