Челябинская область получит допсредства на строительство инфраструктуры в новых районах

Челябинская область получит дополнительное финансирование на строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры в новых жилых районах в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Документ размещен на официальном портале кабмина.

Средства направят девяти регионам: республики Бурятия, Марий Эл и Татарстан, Краснодарский край, Новгородская, Свердловская, Смоленская, Тверская и Челябинская области. На эти цели выделено свыше 1,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Для Челябинской области предусмотрено 146 миллионов 68,7 тысячи рублей.

С помощью федеральных субсидий будет профинансировано строительство десятков объектов, включая детский сад, школу, автомобильные дороги и очистные сооружения, что поможет дополнительно возвести около 400 тысяч квадратных метров жилья.

Всего на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства в федеральном бюджете в 2023 году предусмотрено 22,8 миллиардов рублей, в 2024 году – 34,6 миллиарда рублей. Работа ведётся в рамках федерального проекта «Жильё» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».