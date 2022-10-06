Челябинский педагог поблагодарила президента за снижение бюрократической нагрузки на учителей

Педагог лицея №95 из Челябинска Вероника Мушкарина, которая вошла в финал Всероссийского конкурса «Учитель года России-2022», поблагодарила президента Владимира Путина за снижение бюрократической нагрузки на учителей и внесла несколько предложений по улучшению работы образовательных организаций.

Разговор педагога с главой государства состоялся в ходе встречи с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года» 2022 года.

«Обсуждение вопроса о снижении бюрократической нагрузки на учителей велось очень давно, и от лица всех своих коллег, от себя лично я хотела бы поблагодарить Вас, что впервые этот вопрос был решён на федеральном уровне», - обратилась к Владимиру Путину Вероника Пушкарина.

На сегодня, согласно вступившему в силу приказу Минпросвещения, педагоги работаю с пятью документами. «За это слова благодарности нужно сказать Сергею Сергеевичу Кравцову. Насколько я помню, там обязательными были чуть ли не 50 документов, а сейчас их осталось только пять, - отметил Владимир Путин. - Оптимизация должна продолжаться, это совершенно точно. Нужно, чтобы от школ не требовали излишней отчётности самые различные инстанции, чтобы всё было стандартизировано. Это как раз тот случай, когда стандартизация уместна».

Министр Сергей Кравцов отметил, что работа велась по поручению главы государства. «Вы поддержали эти изменения, и действительно, сегодня пять документов минимально для работы учителя, - обратился к президенту глава Минпросвещения.

В настоящий момент от учителя требуют заполнять: рабочую программу учебного предмета, учебного курса, учебного модуля; журнал учёта успеваемости; журнал внеурочной деятельности; план воспитательной работы и характеристику на обучающегося.

Вероника Пушкарина внесла и несколько предложений: «Нам кажется, что было бы очень здорово, если бы у нас появились оптимизирующие автоматизированные инструменты для работы с этими документами. Мы очень надеемся, что подключение всех школ нашей страны к федеральной государственной информационной системе «Моя школа» решит эту задачу».

Челябинский педагог также предложила распространить «эти эффективные практики, в том числе и цифровые, … на среднее профессиональное образование и на дошкольные учреждения».

Сергей Кравцов заверил: «До конца года проведём соответствующую работу и для колледжей, а в следующем году такие сервисы сделаем для системы дошкольного образования».

Как отметили в Минпросвещения, всем пяти финалистам конкурса «Учитель года» предложено стать советниками министра просвещения РФ Сергея Кравцова на общественных началах.