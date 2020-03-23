Черное золото уступило пшенице в цене

В России выросли закупочные цены на пшеницу. Впервые зерно стало стоить дороже нефти, сообщает Коммерсант со ссылкой на данные отчета “Совэкона”.

Средняя цена на пшеницу достигла своего исторического максимума. Причиной такого роста послужило падение рубля и высокие цены в мире на зерно. По данным отчету “Совэкона”, в период с 16-20 марта стоимость пшеницы выросла на 1,02 ты. рублей. В результате этого цена за тонну зерна составила 13,27 тыс. рублей. В то время как тонна нефти марки Urals по состоянию на 19 марта приравнивалась е 12,85 ты. рублей.

Опрошенные эксперты утверждают, что экспортеры и переработчики уже увеличили закупочные ценники. Однако, некоторые готовы продавать зерно по приемлемым ценам, так как фермерам необходимы расходы на посевную кампанию.