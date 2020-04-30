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Число случаев коронавируса в России превысило 100 тысяч, в УрФО - 2575

Федерация
Сегодня, 13:54
Автор: 
Олеся Денисова

За последние сутки в России официально подтверждено 7 тысяч 99 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 85 регионах, что на 1258 случаев больше, чем в предшествовавшие им сутки.

Сутки назад было отмечено снижение случаев заражения.

В Москве за сутки зарегистрировано 3 тысячи 93 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что на 873 случая больше, чем сутки назад.  Среди новых заболевших 41,7% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,2% – от 46 до 65 лет, 10,8% - от 66 до 79 лет, 5,3% – старше 80 лет, 6% - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением, отметили в департаменте здравоохранения Москвы.

За сутки в УрФО выявлено 213 новых случаев, в Свердловской области – 74, в Ямало-Ненецком автономном округе – 54, в Челябинской области – 48, в Ханты-Мансийском автономном округе – 21, в Тюменской области – 15, в Курганской области – 1.

По состоянию на утро 30 апреля в мире подтверждено 3 миллиона 216 тысяч 777 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (прирост за сутки – 2,6%). Из них 3 миллиона 132 тысячи 404 случая (плюс 2,6%) зарегистрировано в 181 стране мира, в Китае - 84 тысячи 373 случая (прирост 0,005%).

В Российской Федерации зарегистрировано 106 тысяч 498 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, в том числе в Москве – 53 тысячи 739 случаев.

Выписаны по выздоровлению за весь период по России 11 тысяч 619 человек (плюс 1333), в Москве – 5135 человек. Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

Всего в УрФО официально подтверждено 2575 случая в Свердловской области – 703 человек, в Челябинской области - 547 случаев, в Ямало-Ненецком автономном округе – 463, в Тюменской области – 435, в Ханты-Мансийском автономном округе – 387, в Курганской области – 40.

Коронавирус унес жизни 1073 человек (за сутки умер 101). Наибольшее число смертей зарегистрировано в Москве –611, Московской области – 93, в Санкт-Петербурге – 29, в Краснодарском крае и в Республике Ингушетия - 20, в Республике Башкортостан и в Ставропольском крае - 14, в Республике Дагестан, в Нижегородской и Калужской областях – 12, в Воронежской области - 9, в Республике Чувашия, в Удмуртской Республике, Красноярском крае, в Брянской, Волгоградской и Псковской областях – восемь, в Республике Хакасия, в Чеченской Республике, в Пермском крае, в Пензенской и Тульской областях – семеро, в Ростовской области – шестеро, в Хабаровском крае, в Республике Коми, во Владимирской, Орловской и Самарской областях – пятеро, в Астраханской, Белгородской, Иркутской, Кировской, Курской, Мурманской, Новосибирской, Ульяновской, Челябинской и Ярославской областях - четверо.

В УрФО зарегистрировано 11 случаев смерти от коронавируса: в Челябинской области – четверо, в Тюменской - трое, в Ханты-Мансийском автономном округе – два, в Свердловской области и в ЯНАО – по одному.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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