Число случаев коронавируса в России выросло до 147

За последние сутки в России зарегистрировано 33 случая коронавирусной инфекции (СOVID-19), из них 31 случай в Москве (из них двое детей), по одному случаю в Томской и Новосибирской областях.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Москвы, из вновь выявленных 25 пациентов госпитализированы в больничный комплекс в Коммунарке, четверо – инфекционную больницу №2, среди них – один ребенок. Еще один ребенок находится в больнице им. Башляевой.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 147 случаев коронавирусной инфекции, в том числе у 144 жителей России, двоих граждан КНР, у одного жителя Италии (приехал в Санкт-Петербург).

Всего в Москве подтверждено 86 случаев заболевания (из них один был выписан после выздоровления). В Подмосковье зарегистрировано девять случаев заболевания, в Санкт-Петербурге – восемь, в Самарской области – пять случаев, в Калининградской – четыре, Липецкой - три случая, в Пермском крае, Тверской и Кемеровской областях - по два случая, в Нижнем Новгороде, Белгородской, Ленинградской, Тюменской, Кировской, Тамбовской, Калужской, Нижегородской, Пензенской, Свердловской, Архангельской, Ярославской, Томской и Новосибирской областях, в Республиках Коми, Татарстан и Хакасия, в Красноярском и Краснодарском краях.

На сегодня выписаны три гражданина России, эвакуированных из Японии с круизного лайнера «Diamond Princess», два гражданина Китая, один гражданин Италии, два гражданина России.

По состоянию на утро 18 марта в мире подтверждено 197 тысячи 802 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 116 тысяч 651 случай зарегистрирован в 140 странах мира (за сутки добавились четыре новых страны), остальные – в Китае.

На территории Челябинской области случаев заболевания новым коронавирусом 2019-nCoV на текущий момент не выявлено.