Член парламентской группы по СВО Яна Лантратова: Многие вопросы будут решаться легче и быстрее

Челябинский депутата Госдумы прокомментировала свое назначение в парламентскую группу по вопросам СВО. Этот инструмент обратной связи с передовой и гражданами создан по указанию президента РФ Владимира Путина, возглавил группу первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Многими вопросами, которые теперь будет заниматься рабочая группа депутаты занимались точечно, - рассказала Яна Валерьевна «Урал-Пресс-Информ». - Помогали разбираться с ошибками при мобилизации, добиваться семьям мобилизованных положенных выплат и многое другое. Обращений было много, мы их прорабатывали в контакте с Министерством обороны.

Теперь есть специальная группа, которая будет вести эти темы. Группа будет проводить постоянный мониторинг. И так как ей предстоит ежемесячно готовить отчёт президенту, многие вопросы, уверена, будут решаться легче и быстрее. Как верно отметил Андрей Анатольевич Турчак, для президента это будет инструментом получения объективной информации с передовой».